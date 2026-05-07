María Jesús Montero responde a los memes sobre su acento: "A mí no me preocupa que me imiten"

Alinquindoi, chuminá o jartible. La candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha respondido a un test de la filóloga y creadora de contenido Carmen Amores sobre términos andaluces. La exvicepresidenta del Gobierno ha cambiado el atril por un sofá y ha recordado como su acento o su forma de aplaudir de la exvicepresidenta del Gobierno han sido motivo de burla.

La campaña del PSOE empezó la precampaña en Sevilla con una entrevista de Julio Muñoz Rancio a la candidata de los socialistas en busca de un público más joven y ahora, la candidata repite la misma fórmula en Rota de la mano de Carmen Amores. Esta profesora de español para inmigrantes de Barbate dijo "jí", sin siquiera pensarlo cuando Rancio le planteó esta oportunidad y ha aprovechado para plantear todas sus dudas.

Los clientes que en la mañana de este jueves hacían cola en la pescadería de Juan Pelota y la carnicería de Armario han sido sustituidos por la tarde por militantes y simpatizantes del PSOE. Durante más de una hora y cuarto, la líder de los socialistas andaluces se ha enfrentado a las preguntas y dudas de la gaditana en un formato con el que los socialistas buscan mostrar la cara más desenfadada de la candidata.

Montero defiende su acento

El andalucismo da votos y TikTok también. "A mí no me preocupa que me imiten, me preocupa que asocien el andaluz a los analfabetos", ha defendido la exvicepresidenta del Gobierno para recordar que, en muchas ocasiones, sus intervenciones se han convertido en "meme" por su acento. Así, ha insistido en que, en "los lugares en los que se toman decisiones", quiere más andaluces, "aunque no comparta lo que piensan".

Cuando Carmen Amores comenzó a subir vídeos a TikTok, los comentarios de sus publicaciones estaban cargados de críticas por su acento. Esta barbateña que es filóloga y, como la gran mayoría de sus vecinos, cecea, acumula 200.000 seguidores en Instagram y 108.000 en TiktTok. "Muchos pensaban que los andaluces solo podíamos ser bufones, nada de hablar de literatura o de lengua", explicaba hace solo unos días en El Correo de Andalucía.

Con el roteño Mercado de la Merced como escenario, la joven creadora de contenido ha compartido en sus redes sociales una foto anunciando que entrevistaría a la líder de los socialistas andaluces. "Desde muy joven tuve siempre una necesidad de hacer cosas, de comprometerme con el entorno que me rodeaba", ha confesado la candidata, que ha recordado su época como estudiante o gerente del Virgen del Rocío.

En busca del voto joven

Bajo un lema en defensa de la sanidad pública, la líder de los socialistas andaluces, Montero ha dejado las proclamas que le acompañan desde hace ya una semana, prácticamente, por una versión más humana. Aun así, Montero ha lamentado que "se están dejando morir los Chare de Andalucía". "No entiendo por qué -el Chare de Barbate- no tiene completa una cartera completa de servicios", ha asegurado a preguntas de Amores.

Son muchos los que, en los mítines del PSOE, no saben quién es Bandolero, figura clave en el nuevo andalucismo que se mueve en redes sociales. Según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), solo el 13,2% de los jóvenes entre 18 y 24 años cogerían la papeleta socialista en las próximas elecciones autonómicas. De hecho, son más, un 14,4%, los que se decantarían por la de Vox.

Montero ha aprovechado su conversación para discutir algunos de los temas que más preocupan a la juventud andaluza. La candidata ha lamentado la situación de la vivienda, para insistir en la importancia de limitar los precios, o la precariedad laboral, punto en el que ha defendido la jornada de 35 horas. Además, ha lamentado que "está de moda" para recordar que quien ha tenido un infarto va antes que quien tiene un corte, "sin importar su color".