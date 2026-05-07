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ELECCIONES ANDALUZAS

El PP andaluz se confunde y mete Jerez de los Caballeros (Badajoz) en su videoclip de campaña: "Vaya desliz"

La 'anécdota' la ha destapado en redes sociales el diputado socialista extremeño Aitor Vaquerizo, natural de esta población y ha generado una cascada de críticas por parte de la izquierda andaluza

Instantánea de las torres de Jerez de los Caballeros (Badajoz) en el videoclip de Kilómetro Sur.

Instantánea de las torres de Jerez de los Caballeros (Badajoz) en el videoclip de Kilómetro Sur. / El Correo

El Correo

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Sevilla

El municipio de Jerez de Los Caballeros, al sur de Badajoz, ha conseguido "colarse" en el videoclip del himno 'Kilómetro Sur' con el que el PP de Andalucía sorprendió al inicio de la campaña electoral del 17M y que no paran de reproducir en todos sus mítines. En este audiovisual, se repasan imágenes de diferentes sitios de Andalucía mientras suena la canción que pone voz el propio candidato a presidir la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

La 'anécdota' la ha destapado en redes sociales el diputado socialista extremeño Aitor Vaquerizo, natural de esta población, limítrofe con la provincia de Huelva, y conocida por su pasado templario y sus cuatro torres. Precisamente, una panorámica de tres de sus cuatro torres es la que se ha colado en este videoclip. En el mismo, aparecen otras instantáneas donde se mezclan calles andaluzas, playas y diferentes enclaves muy señeros de la comunidad autónoma.

"Juanma Moreno, ¿tan poco conoces Andalucía? En tu vídeo sale Jerez de los Caballeros, que está en Extremadura", ha escrito el diputado del PSOE de Extremadura, que añadía, en tono irónico: "Sabíamos que Jerez trasciende fronteras, pero admito que esta no la vi venir. ¿Así podemos votar aquí el 17M? Porque si es así, votaré al PSOE-A".

Una crítica irónica a la que se ha sumado el recién elegido secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina. "El Kilómetro Sur de Juanma Moreno pasa por Jerez de los Caballeros. Extremadura agradece la promoción, pero Andalucía merece que su presidente sepa diferenciar Jerez de la Frontera de Jerez de los Caballeros", ha publicado en la red social X.

El Partido Popular también se ha tomado con humor este fallo en una sus acciones comunicativas más fuertes de la campaña de las elecciones andaluzas. Su cuenta oficial en X ha publicado "Uy... ¡vaya desliz! Lo sentimos. ¡Qué buena canción!, ¿no? Ya corregimos. Gracias a los atentos. Es que el espíritu integrador se nos ha ido de las manos".

Reproches desde la izquierda andaluza

La secretaria de Organización del PSOE federal, Rebeca Torró, ha comentado que "cuando crees que nada puede superar lo de Feijóo situando a Huelva en el Mediterráneo, va Moreno Bonilla y confunde Jerez de la Frontera con Jerez de los Caballeros de Extremadura". Asimismo, sentenciaba que "para el PP, España y Andalucía son un decorado de cartón piedra para su pantomima política".

Desde la coalición Por Andalucía, han señalado en redes que "cuando los vídeos te los hacen desde fuera pasan cosas como confundir Jerez de la Frontera con Jerez de los Caballeros". La coalición liderada por Antonio Maíllo comentaba: "Queremos mucho a nuestros hermanos extremeños, pero nos gustaría más que el presidente andaluz conociera su propia tierra".

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También, el candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, se ha hecho eco de esta cuestión en un apunte también en la red social X en el que, "de parte de un jerezano", aclaraba a Juanma Moreno que ha incluido en el videoclip una imagen de Jerez de los Caballeros. "Un fallito menor, solo es la quinta ciudad de Andalucía. Kilómetro (no tan) al sur", apostillaba el candidato.

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