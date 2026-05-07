Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente TranvibúsEntrenúcleosJarana NetflixNetflix escenarioBorrasca AndalucíaCuentas descensoAccidentes Utrera y A-49Pueblo AljarafePlan Salud Mental JuntaFeria GambaResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin

Este es el pueblo en el que creció Juanma Moreno, el "talismán" del presidente en la sierra de Málaga

El presidente de la Junta vuelve al pueblo de sus padres, el municipio en el que obtuvo más apoyos en las elecciones de 2022

El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, pasea por las calles de Alhaurín El Grande.

El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, pasea por las calles de Alhaurín El Grande. / Francisco J. Olmo / Europa Press

Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tiene una parada obligatoria en cada campaña electoral. El dirigente popular ha dado un mitin este miércoles en Alhaurín el Grande, su pueblo, su "talismán", como él mismo lo denomina. Aunque Moreno nació Barcelona, donde sus padres habían emigrado, pasó su infancia en este municipio de apenas 27.552 habitantes situado en el Valle de Guadalhorce.

Moreno saluda a derecha e izquierda a amigos y vecinos. Muchos de los alhaurinos que se han acercado a verle en este mitin. El popular consiguió 5.494 votos en las últimas elecciones autonómicas, el 59,77% de los apoyos, muy por delante de los 1.398 que consiguieron los socialistas en la localidad malagueña. De hecho, según ha confirmado el presidente, es donde mejores resultados sacó su formación en 2022.

Se trata de una localidad de tradición agrícola, en el que son habituales los cítricos y los frutales, de hecho su abuelo era jornalero. Pese al apoyo masivo a los populares en las elecciones autonómicas a su vceino y a que durante casi un cuarto de siglo el ayuntamiento ha estado en manos de los conservadores, desde las municipales 2023 el alcalde es Anthony Bermúdez, del partido independiente 100% Alhaurín.

Las raíces familiares del presidente de la Junta

"Me reencuentro con mis raíces, con mis esencias y me reencuentro, en definitiva, con lo que soy yo", ha asegurado el presidente en el encuentro que ha tenido con sus votantes del municipio. El mitin que ha ofrecido el presidente tras dar un paseo por las calles de la localidad se ha celebrado en la Plaza Baja, donde el actual presidente de la Junta de Andalucía ha recordado que jugaba al fútbol cuando era pequeño.

La familia del presidente volvió a Málaga desde Barcelona cuando él apenas tenía tres meses. Aunque el traslado de la familia se produjo a la capital de la provincia, donde el presidente fue al colegio y al instituto en su infancia, la vida de los Moreno siempre ha estado vinculada a Alhaurín el Grande. Es aquí donde todavía residen muchos familiares del dirigente popular y donde está enterrado su padre.

Noticias relacionadas

Alhaurín se encuentra a solo 40 minutos de la capital y el presidente pasó aquí muchos momentos de su infancia y su juventud junto a sus abuelos, tíos y primos. Así, Moreno ha asegurado que no sería la persona que es hoy "en lo positivo y lo negativo" si no fuera por Alhaurín. De hecho, el presidente se ha ido del pueblo cargado de bollos de aceite que le han regalado sus familiares y vecinos en su visita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Ignacio García: 'El problema no es quien tiene una casa en Chipiona, es Ana Rosa Quintana que tiene 44 pisos
  2. ENCUESTA: ¿Quién ha ganado el primer debate electoral de Andalucía? Vota aquí por el mejor candidato del 17-M
  3. Las lluvias cubrirán por completo Andalucía: Aemet prevé una borrasca con al menos dos días de precipitaciones y un desplome de temperaturas
  4. Grave accidente en la A-49: un muerto y un herido grave tras una colisión múltiple entre cinco coches
  5. El metro de Sevilla llegará a Entrenúcleos, Tomares y Bormujos: las promesas de Juanma Moreno para el Aljarafe
  6. La Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva 2026 cambia de fecha por la previsión de lluvias
  7. Los expertos valoran el debate de las elecciones andaluzas en RTVE: 'Han sacado de sus casillas a Juanma Moreno
  8. ENCUESTA | Los lectores de lo tienen claro: estos son los ganadores y perdedores del debate electoral de RTVE

Las elecciones andaluzas del 17-M, desde la cárcel: Andalucía tiene 14.234 presos pero no todos pueden votar

Las elecciones andaluzas del 17-M, desde la cárcel: Andalucía tiene 14.234 presos pero no todos pueden votar

Pediatría, la especialidad con más déficit en la Atención Primaria andaluza, no conquista a los mejores MIR: "Es la peor pagada"

Pediatría, la especialidad con más déficit en la Atención Primaria andaluza, no conquista a los mejores MIR: "Es la peor pagada"

Este es el pueblo en el que creció Juanma Moreno, el "talismán" del presidente en la sierra de Málaga

Este es el pueblo en el que creció Juanma Moreno, el "talismán" del presidente en la sierra de Málaga

Pilar González, una voz histórica para el nuevo andalucismo: "Me siento más identificada con los jóvenes que con los popes"

Pilar González, una voz histórica para el nuevo andalucismo: "Me siento más identificada con los jóvenes que con los popes"

Este partido es el gran beneficiado del debate electoral andaluz en RTVE: "Sus búsquedas han crecido un 500%"

Este partido es el gran beneficiado del debate electoral andaluz en RTVE: "Sus búsquedas han crecido un 500%"

El plan de 195 millones de la Junta que llevará psicólogos clínicos a los colegios de Andalucía: cómo funcionará y quiénes se beneficiarán

El plan de 195 millones de la Junta que llevará psicólogos clínicos a los colegios de Andalucía: cómo funcionará y quiénes se beneficiarán

El nuevo ERE de Bimbo impactará en los trabajadores de sus factorías de Sevilla y Málaga

El nuevo ERE de Bimbo impactará en los trabajadores de sus factorías de Sevilla y Málaga

Antonio Maíllo propone prohibir las energías renovables en suelo agrícola fértil para proteger el campo andaluz

Tracking Pixel Contents