Por Andalucía se apoya en su ministra Sira Rego para movilizar el voto de izquierdas en Pino Montano

La izquierda necesita darle un vuelco a los sondeos el 17. Por eso, desde Por Andalucía son conocedores de que en los barrios puede estar la llave para alejar las probabilidades de que Juanma Moreno revalide la presidencia con mayoría absoluta. Es por eso que desde la coalición de izquierdas están desplegando movimientos en los barrios de las ciudades con la intención de que "los más perjudicados por políticas de recortes" acudan a las urnas. En la plaza Diputado Ramón Rueda, en el barrio de Pino Montano, se encuentra un stand de Por Andalucía que hoy ha estado protagonizado por la presencia de Sira Rego, Ministra de Juventud del Gobierno de España.

La ubicación no es baladí ante las intenciones del partido, que busca que los vecinos de las barriadas populares conozcan "el impacto que han tenido las políticas de Moreno", y también para que valoren "las propuestas que tienen que ver con nuestro modelo de sociedad", como ha afirmado Rego. De este modo, en un escenario en el que todos los bancos estaban ocupados por grupos de amigos dándole la espalda al bullicio del Mercado de Pino Montano, la ministra ha estado repartiendo propaganda electoral y charlando con los vecinos.

"A echar a Moreno de una vez"

La plaza Diputado Ramón Rueda presentaba su habitual con pensionistas y personas que acuden a realizar sus compras al concurrido mercado. Eso sí, este jueves el color verde de los petos de los voluntarios de Por Andalucía reinaban por los alrededores. Todos trataban de dar a conocer a los vecinos la postura de la coalición. Rego ha sido recibida por Ismael Sánchez, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, y a su llegada ha agradecido la labor de los voluntarios. Por su parte, Sánchez ha recordado que "Pino Montano es una barriada obrera que sufre como ninguna las políticas de Moreno".

"No tenemos Urgencias los fines de semana, en navidades o en verano. Es absolutamente imposible encontrar una cita con los pediatras o muy difícil que tu médico de cabecera te vea antes de 20 días", ha mencionado el portavoz, que además ha querido acentuar la situación de los jóvenes: "En esta zona de la ciudad el precio medio del metro cuadrado en alquiler está a 13,2 euros, algo que dificulta enormemente el acceso a los jóvenes para poder emanciparse".

La ministra ha vuelto a tomar la palabra en un corrillo con los voluntarios para acentuar la necesidad de "movilizar el voto de la gente obrera" para posteriormente reflejar la labor de la coalición: "Defendemos el interés de la gente trabajadora en las instituciones, porque es nuestro ADN". En ese momento, Ismael Sánchez ha guiado a Rego hacia el Mercado de Pino Montano, interrumpiendo en varias ocasiones el trayecto para hacer entrega de folletos a los vecinos con los que se cruzaban.

Sira Rego, acompañada de Isamel Sánchez y miembros de Por Andalucía, habla con un vecino de Pino Montano / Pablo León

"A echar a Moreno de una vez", le ha dicho un vecino a la ministra cuando ha sido conocedor de su presencia. Tras la entrega de los folletos, han sido muchos los gestos de complicidad al leer los intereses y escuchar las propuestas de la coalición. Una cuestión que ha sido muy bien recibida por Rego y sus acompañantes, que no podían borrar el rostro de felicidad ante la respuesta del barrio.

La responsable ministerial ha continuado su visita saludando a los trabajadores de los puestos del mercado, a la vez que ha sido presentada a los vecinos que frenaban a Ismael Sánchez para saludarlo. Al salir de la plaza de abastos, Rego se ha despedido de los voluntarios, interesándose por cómo continuaría su tarde. Además, ha anunciado que estará "un par de días más en Sevilla", para después regresar en los últimos días de la campaña y participar "en actos junto con Antonio Maíllo", candidato de Por Andalucía.

Por Andalucía tiene esperanzas de que las encuestas disten con los resultados finales

Las encuestas apuntan a que Moreno puede volver a ganar ampliamente las elecciones, aunque su mayoría absoluta parece estar en entredicho. Pese a esto, la izquierda confía en mejoras resultados y en frenar el ascenso de Vox, que se ha ralentizado en las últimas semanas.

De todas maneras, por ahora todo lo que conocemos son estimaciones y puede cambiar de aquí al 17M. "Nosotras estamos convencidas de que no hay nada escrito, que se le puede dar la vuelta. No hay nada que sea inevitable y en este momento la gente trabajadora de Andalucía se merece un modelo diferente", ha mencionado Rego.

Del mismo modo, Rego ha concluido afirmando que "la financiación autonómica en Andalucía se ha destinado para engordar las cuentas de los superricos", dejando a un lado a una gran parte población andaluza que sufre consecuencias como "no contar con vivienda pública o que niños y niñas estén en malas condiciones en los centros educativos".