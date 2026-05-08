Alfredo Corell, inmunólogo y catedrático de la Universidad de Sevilla: "El hantavirus es mucho más letal que el covid, pero infinitamente menos contagioso"

"El hantavirus es mucho más letal que el covid, pero infinitamente menos contagioso". Lo dice el doctor Alfredo Corell, inmunólogo y catedrático de la Universidad de Sevilla. En los últimos días, el facultativo ha intervenido en distintos medios con un mensaje claro: calma y control ante el brote localizado en el crucero MV Hondius. Corell no resta importancia a la enfermedad. Al contrario. Advierte de que puede ser grave si una persona se infecta, pero insiste en que la baja capacidad de contagio hace que el escenario poco o nada tenga que ver con el inicio de la pandemia del covid. "Esto no recuerda en nada, en aboslutamente nada, al covid", repite en conversación con El Correo de Andalucía.

El hantavirus ha pasado a estar en boca de todos después de que el pasado 3 de mayo se detectara un brote en el crucero de lujo que partía desde Argentina, con tres personas fallecidas y ocho casos vinculados o sospechosos. El barco, que zarpó desde Ushuaia, fondeará en Tenerife este domingo para evacuar a pasajeros y tripulantes y facilitar su repatriación a sus países. Entre las 147 personas a bordo, 14 son españoles. Todos ellos serán trasladados a una planta de aislamiento bajo vigilancia médica en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.

El hecho de que los pasajeros pisen tierra y vuelvan a sus lugares de origen ha sembrado miedo e incertidumbre entre parte de la población española. Para algunos, podría parecer el primer paso para que los contagios se extendieran y generaran una situación semejante a la vivida hace seis años. Por ello, el doctor Corell destaca las grandes diferencias con el covid y la escasa capacidad de contagio de esta enfermedad. "La tasa de infección de ambas enfermedades es muy distinta. En sus inicios, una persona con covid podía contagiar a tres. A día de hoy la tasa ha aumentado y puede contagiar a unas 15 personas, algo similar al sarampión, que es la enfermedad más contagiosa que conocemos, con una tasa de 18 personas o más", apunta.

El inmunólogo insiste en que la situación del hantavirus es otra: "Cuando se descubre en Argentina, una persona infectada podía contagiar a dos, ahora, esa tasa ha disminuido: contagia a una o menos. Es un virus con una capacidad infectiva prácticamente nula". La otra gran diferencia con el coronavirus es la letalidad. Mientras que en un principio el covid mataba a alrededor de un 1% de los afectados, el hantavirus puede alcanzar una mortalidad de entre el 30% y el 40% de los infectados.

"Con el covid estaría el barco entero contagiado"

El inmunólogo pone de relieve que, un mes después de que se descubriera el primer caso, tan solo se han contabilizado ocho. A su juicio, esto demuestra que se trata de un "contagio mínimo". "Con el covid estaría el barco entero contagiado, además de aquellas personas que hubieran estado en contacto con el barco, las excursiones y las paradas técnicas", comenta el investigador.

Cuando se descubre en Argentina, una persona infectada podía contagiar a dos, ahora, esa tasa ha disminuido: contagia a una o menos

Corell no descarta que en los próximos días puedan aparecer “posibles casos sueltos” entre tripulantes o pasajeros. Aun así, asegura que sería "un goteo muy mínimo".

Pese a que los 14 españoles estarán en cuarentena y aislamiento, el inmunólogo aclara que no serán ubicados en las ocho camas de aislamiento que tiene el Hospital Militar Gómez Ulla. Estas unidades se conocen técnicamente como Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN). "Estarán en una planta aislada cuidados por profesionales que estarán hiperprotegidos, pero no en las UATAN. Esas camas solo se utilizarían si fuera algo hiperinfeccioso", sostiene.

En el caso de Andalucía, el Hospital Virgen del Rocío es el único centro que dispone de una unidad de estas características, con una habitación blindada. "Si hubiera 20 personas con síntomas graves en la comunidad no estaríamos preparados, pero eso es una situación altamente improbable", advierte.

¿Qué sucede con las 30 personas que se bajaron del barco en Santa Elena?

El principal foco de preocupación para el inmunólogo y para los organismos implicados en el protocolo internacional de vigilancia de salud pública es controlar el movimiento de las 30 personas que se bajaron del barco en la isla de Santa Elena. Ese es, ahora, el gran punto de dispersión del brote. "Lo ideal sería encontrar a esas 30 personas y tenerlas en vigilancia para estar seguros de que no estaban contagiadas. Esas personas han tenido mil contactos, eso es lo que más me preocupa. Algunos países las han encontrado y permanecen confinadas bajo supervisión", explica.

Mientras que en un principio el covid mataba a alrededor de un 1% de los afectados, el hantavirus puede alcanzar una mortalidad de entre el 30% y el 40% de los infectados

En cuanto a la gestión de los organismos implicados a nivel nacional e internacional -la OMS, el ECDC o Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, el Gobierno central y el Gobierno canario-, Corell insiste en el "maravilloso funcionamiento del sistema de vigilancia".

"Este viernes se ha hecho una puesta en escena de coordinación sin procedentes. Nos han informado en Protección Civil de todo el procedimiento que se va a hacer. Además, están haciendo un ejercicio de transparencia importante, porque están informando de los contactos, como el de Alicante, pero eso no es un caso confirmado", apunta.

El caso sospechoso en Alicante: "Creo que será negativo"

La última noticia la ha dado este mediodía el Ministerio de Sanidad: una mujer de 32 años, residente en Alicante, con síntomas respiratorios leves y sospecha de hantavirus, había compartido avión con la mujer del primer fallecido.

Cabe recordar que, cuando la tripulación del avión detectó que esta mujer se encontraba mal, la convenció para que se bajara del avión, por lo que no llegó a viajar. La azafata que la atendió mostró síntomas a los pocos días, pero dio negativo en hantavirus. “Esta mujer de Alicante se sentaba unas dos filas por detrás, por lo que no se consideraría contacto íntimo, que es lo necesario para que se produzca el contagio”, afirma el inmunólogo. "Por eso, creo que tendremos la misma situación que con la azafata y será negativo", mantiene.

De acuerdo con el facultativo, el caso de la azafata es una "muy buena señal", puesto que la empleada del avión sí estuvo en contacto íntimo con la contagiada por el virus. Por lo tanto, la preocupación está puesta en la letalidad del hantavirus. Aun así, insiste, "la situación está controlada y aislada".