Este es el barrio de Cádiz donde nació Manuel Gavira, candidato de Vox: flamenco, Nazareno y una lucha histórica contra la droga

"Santa María, mi viejo barrio/ de callejuelas y campanarios./ Ay, qué penita que tengamos tus poetas/ que limpiar con nuestras letras/ tanta droga y tanto paro". Así arrancaba un pasodoble de la comparsa El brujo, escrita por Antonio Martínez Ares en 1995. Más de tres décadas después, este arrabal gaditano, el del Nazareno greñúo y el del flamenco rodeado de carnaval, se ha vuelto a levantar contra el narcotráfico entre manifestaciones y pancartas que piden "Menos menudeo y más menudo" o "Menos papelinas y más papelillos".

En este enclave del Cádiz antiguo -de Puertas de Tierra, pa dentro- nació hace 56 años Manuel Gavira, el candidato de Vox para estas elecciones andaluzas. Un abogado -y ahora político- que se siente profundamente gaditano, tal como ha reconocido en numerosas ocasiones. Y de Santa María, claro, al igual que el propio Martínez Ares y el también carnavalero Pedro Romero, y cantaores de la talla de Chano Lobato o Enrique el Mellizo.

Esta barriada es también la del Regidor Perpetuo de la ciudad. "Hace muchos años las gaditanas, entre ellas mi madre, se cortaban el pelo y lo entregaban para que el Señor de Cádiz tuviese esa melena greñúa tan característica", rememoró de hecho Gavira la pasada Semana Santa en redes sociales. "Hoy, como cada Jueves Santo, cuando veo al Nazareno de Santa María recuerdo como si fuese ayer el día que mi madre me contó que entregó su pelo".

Ahora, este hijo de panaderos afronta el reto de ser el candidato a presidir la Junta de Andalucía por Vox. En las últimas elecciones autonómicas no era el líder de la formación de extrema derecha -estaba Macarena Olona al frente-, aunque sí partía como cabeza de lista por la provincia de Cádiz. Aquel 2022, Manuel Gavira obtuvo el apoyo de 4.829 vecinos de la capital gaditana, situándose como la cuarta fuerza política.

Y de esos casi 5.000 votos a Vox en toda la ciudad, 112 se depositaron en los colegios electorales del barrio de Santa María, según los datos por mesas publicados en El País. Es decir: un 2% del total.

Una lucha histórica contra la droga

Ahora, en plena campaña electoral para el próximo 17M, esta zona de intramuros se ha vuelto a levantar. Y lo ha hecho por la misma razón por la que ya se manifestó en la década de los noventa del pasado siglo: acabar con la droga y el menudeo. "Por nuestros hijos, por nuestro barrio, por nuestro futuro", proclama el cartel difundido por la asociación vecinal Las Tres Torres, que ha convocado una nueva protesta este viernes 8 de mayo.

Hace más de 30 años, Martínez Ares ya le cantó al mismo problema que hoy combaten tantos y tantos vecinos. El final de aquel pasodoble de El brujo, como la premisa por la que luchan estos gaditanos, sigue siendo la misma: "Despierta, gitana. Despierta y grita: 'Fuera de mi casa, que entre la alegría'. Que quiero decirte: 'Qué guapa, Santa, Santa María'".