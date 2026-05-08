Este es el barrio de Jerez donde nació José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía: unido a la sanidad pública, al sindicalismo y a la literatura

José Ignacio García ha sido el candidato que más reforzado ha salido del debate celebrado este pasado lunes en Televisión Española sobre las elecciones a la Junta. El líder de Adelante Andalucía demostró que es un gran orador y dejó frases para la posteridad, como el "qué poca calle", que le espetó a Juanma Moreno en relación a la privatización de la FP. Además, centró el debate en la sanidad pública, gran talón de Aquiles del PP durante su gestión, con la crisis de los cribados del cáncer.

La relación de García con la sanidad pública parece cosa del destino. No en vano, el líder de Adelante Andalucía se crió en el barrio de Las Torres, una zona que está unida al Hospital de Jerez mediante una pasarela que atraviesa la antigua carretera de circunvalación.

Los problemas del hospital de Jerez son ampliamente conocidos. El más grave es la situación de colapso que se vive en las urgencias del complejo médico jerezano. Cabe recordar que Jerez es la quinta ciudad con mayor población de Andalucía y que, sumadas a las poblaciones limítrofes, este complejo hospitalario tiene una población de referencia de unas 400.000 personas.

Este barrio jerezano está situado en el distrito Oeste de la ciudad. Se trata de una barriada obrera, el tipo de personas a las que defiende García en sus intervenciones. De hecho, ese puente que une el hospital con Las Torres es lugar a veces de reivindicaciones sindicales (o de otras) a través de pancartas. La última apareció después del día del trabajador, en apoyo a la Coordinadora de Trabajadores del Metal: "No a las listas negras. Fuerza Manuel y Jesús".

Como en todas las zonas de Jerez, aquí también nacieron artistas. En este caso, el escritor Juan Bonilla, que cuenta en su haber con más de una decena de premios, entre ellos el Nacional de Narrativa (2020) por Totalidad sexual del cosmos.

García es poco de centrar el tiro en su barriada en las redes sociales. La última vez que lo hizo fue hace un año, contestando a otro jerezano que le había respondido por una intervención contra Vox. "La inmigración ilegal qué es? A ver, explícamelo. Tú que sabes tanto. Por cierto, ya que eres de Jerez. Yo vivo en Las Torres y no hay ningún problema con las personas migrantes. No inventes problemas", le refirió.

Al menos en otras dos ocasiones también ha hablado de Las Torres, pero hace ya más de cinco años. Por entonces, García señalaba: "En mi barriada, cuando hablo con algún vecino suelen sacarme temas de política. Hay dos tipos de vecinos: los que empiezan diciendome 'ay qué mal está España' y los de "ay qué mal está pasándolo mucha gente'. Los segundos son muchos más. Afortunadamente".

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El barrio de Las Torres sufrió mejoras integrales realizadas por parte del Ayuntamiento de Jerez hace pocos años. Sin embargo, en febrero de 2025 el PSOE local denunció que con el cambio de gobierno municipal habían "reaparecido problemas graves en el mantenimiento de la barriada". "Los acerados están en mal estado, los pasos de peatones necesitan pintura y reparación de grietas y baches, existe una avería en la red de abastecimiento de agua que lleva seis meses sin solución, afectando a la presión del suministro de agua en las viviendas", señaló el portavoz municipal socialista, que denunció que "el problema más grave que nos trasladan los vecinos es el de la inseguridad provocada por la falta de vigilancia y atención del gobierno".