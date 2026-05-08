Los guardias civiles claman por el fallecimiento de dos agentes en un choque siguiendo a una narcolancha: "No es un hecho aislado ni imprevisible; llevamos mucho denunciándolo"

Dos agentes de la Guardia Civil han muerto tras chocar siguiendo a una narcolancha en Huelva. Son los últimos, pero no los únicos de una lista que continúa aumentando. En octubre de 2025 falleció un agente de la Guardia Nacional Repúblicana en otro accidente con una de estas embarcaciones. Este tipo de sucesos se han vuelto en los últimos tiempos cada vez más comunes, dejando a su paso un reguero de agentes heridos.

Jucil y la Asociación Unificada de Guardias Civiles han lamentado el fallecimientos de sus compañeros. AUGC ha señalado que están "consternados" por lo ocurrido, con dos agentes fallecidos y uno herido de gravedad. "Desde AUGC enviamos toda nuestra fuerza, apoyo y cariño a sus familias, compañeros y amigos en estos momentos tan duros. Detrás de cada servicio hay guardias civiles jugándose la vida".

Jucil ha lamentado igualmente lo ocurrido. "Queremos expresar nuestro más profundo dolor y consternación por el fallecimiento de nuestro compañero y socio Germán", explicaron en una nota. Fuentes de esta asociación del Instituto Armado han querido hacer extensible este pesar a Jerónimo, capitán del servicio marítimo de Huelva.

El primero de los agentes tenía 55 años. Germán ha fallecido "prácticamente a las puertas de su retirada, deja destrozados a su familia, amigos y compañeros". Resaltan que han cumplido "con su deber hasta el final".

"Lo advertimos desde que asesinaron a los agentes en Barbate"

"Hoy es un día de duelo para toda la Guardia Civil. Pero también es un día para recordar, una vez más, que esta tragedia no es un hecho aislado ni imprevisible", han destacado desde la asociación de guardias civiles. "Desde Jucil llevamos mucho tiempo denunciando públicamente el grave deterioro de la seguridad en nuestras costas y el crecimiento de organizaciones criminales cada vez más violentas, más organizadas y mejor equipadas".

Recuerdan que lo advirtieron "tras el asesinato de nuestros compañeros en Barbate y volvimos a insistir en que aquello podía repetirse. Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón".

"Es inadmisible"

"Resulta inadmisible que quienes combaten el narcotráfico sobre el terreno sigan trabajando en condiciones de inferioridad, con falta de medios materiales, humanos y jurídicos suficientes para hacer frente a una amenaza que no deja de aumentar", señala Jucil.

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La asociación de guardias civiles apunta que "el Ministerio del Interior no puede seguir ignorando la realidad que viven diariamente los agentes destinados en Andalucía, especialmente las zonas más castigadas por el narcotráfico". Igualmente, apuntan que "la situación ha alcanzado un nivel límite y exige una respuesta inmediata, contundente y coordinada. No podemos normalizar que nuestros compañeros pierdan la vida mientras desempeñan su trabajo. No puede haber más advertencias ignoradas ni más promesas vacías".