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Juanma Moreno paraliza la campaña del 17M por el fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva

El fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva paraliza la campaña del 17M

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno,

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, / Rocío Ruz / Europa Press

Victoria Flores

Victoria Flores

La noticia del fallecimiento de dos guardias civiles tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo mientras participaban en una persecución a una narcolancha en Huelva ha impacto de lleno la campaña andaluza. Algunas formaciones, como el PP han decidido suspender sus actos en pleno ecuador de la campaña.

El equipo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido el primero en anunciar la decisión de cancelar sus actos. El equipo del candidato popular ha trasladado a los medios la suspensión de toda la agenda del presidente de este jueves. El líder de los populares andaluces, que ha trasladado el pésame a los familiares de las víctimas, ha asegurado que “debe haber más medios para combatir el problema en el que se ha convertido el narcotráfico”.

El PSOE-A estudia ahora su mantiene el acto que la candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, tenía organizado en Montilla o si decide suspenderlo. El foco está ahora puesto también en la agenda del presidente del Gobierno, que tenía una cita en La Línea de la Concepción este sábado.

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Otras formaciones como Adelante Andalucía, que celebra un acto con figuras del Carnaval en Cádiz, han preferido mantener el acto. De hecho, aunque los andalucistas han lamentado el fallecimiento de los agentes, también han recordado que, “por desgracia, en Andalucía han muerto varios trabajadores en lo que va de año, ayer mismo un trabajador público en Málaga en un accidente laboral”.

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