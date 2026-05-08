Los mejores MIR se decantan por Andalucía: se agotan las plazas de Oftalmología, Maxilofacial, Endocrinología y Cardiología en cuatro días

Andalucía ya sabe los nombres y apellidos de los próximos residentes en Oftalmología, Endocrinología, Cirugía Oral y Maxilofacial y Cardiología. La cuarta jornada de adjudicación de plazas, que comenzó el pasado 4 de mayo y terminará el día 27, ha cerrado algunas de las especialidades más demandadas con algunos de los mejores expedientes del país. Así, estas categorías se suman a Dermatología, cuyas plazas se agotaron en las primeras horas, como ya es tradicional.

Los hospitales andaluces están dando la bienvenida a los médicos con las notas más brillantes del MIR a nivel nacional. Los datos demuestran que la excelencia está decantándose por Andalucía para desarollar su última etapa formativa obligatoria. De hecho, la provincia de Sevilla es ya la cuarta con más residentes en España, solo por detrás de Madrid, Cataluña y Valencia. Cabe recordar que por el momento han obtenido una plaza las 2.800 mejoras notas entre los 15.092 aspirantes que se presentaron al examen el pasado mes de enero.

En el otro extremo del ranking, otras especialidades como Medicina de Familia y Comunitaria y Pediatría, ambas con el mayor número de plazas ofertadas, se posicionan entre las menos escogidas por los médicos, a pesar de su gran oferta. En este sentido, la cuarta jornada comenzó con zero plazas adjudicadas en la única especialidad que se estrena este año: Medicina de Urgencias y Emergencias, que ha sacado 11 plazas en Andalucía.

Juan, futuro endocrinólogo: "Es atractivo que las guardias sean voluntarias"

La especialidad de Endocrinología y Nutrición ha firmado el completo el cuarto día de adjudicaciones. En Sevilla, la primera plaza fue para Juan Calahorra, un joven de 24 años natural de Ciudad Real que la primera semana de junio empezará su residencia en el Hospital Virgen Macarena. "La escogí porque es muy transversal. Se asemeja a Medicina Interna y te permite tener contacto con tus pacientes, hacer seguimiento a los crónicos y conocerlos bien. Además, está en auge porque hay muchas patologías frecuentes como tiroides o diabetes, y eso hace que se investigue mucho", explica el médico en una conversación con El Correo de Andalucía.

Es consciente de que la suya ha sido una especialidad demandada tanto a nivel nacional como en el escenario andaluz. En su caso, ha podido escoger sin presiones porque su nota, la número 115, le permitía elegir libremente. "Me decanté por el Macarena porque cuando conocí el servicio hace 15 días me dio muy buenas sensaciones, me pude visualizar trabajando ahí". No fue una decisión sencilla, recuerda, ya que durante meses se debatió entre esta especialidad y Aparato Digestivo. "Pero al final, esta permite una mejor conciciliacion familiar. Al tener guardias voluntarias, tú decides si quieres dedicarte a hacer guardias y hasta qué punto puedes hacerlo, con otras especialidades no puedes", remarca.

Las guardias, que se han convertido en el talón de aquiles de la gestión del Ministerio de Sanidad y en la principal protesta de los médicos que secundan huelgas desde hace un año, son también uno de los principales factores a la hora de escoger especialidad.

Un tercio de los oftalmólogos MIR están en Sevilla

Este miércoles, a primera hora de la tarde, el cupo de Oftalmología se cerraba con 33 plazas. Sevilla concentra casi un tercio de las plazas adjudicadas, con 10 de 33. Le siguen Málaga, con 7, y Cádiz y Granada, con 4 cada una. Por hospitales, lidera el Virgen del Rocío, con 4 plazas, seguido por Reina Sofía, Valme, Virgen Macarena y Virgen de la Victoria, todos con 3.

La última plaza del tercer día se adjudicó a las 17:19 horas en Algeciras, mientras que la primera, el pasado 4 de mayo, fue en el Hospital San Cecilio de Granada. La llegada de estos médicos al sistema snaitario público coincide con el anuncio de la Junta de Andalucía sobre la creación de la categoría de óptico-optometrista en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Se trata d euna categoría que trabajará de la mano con el oftalmólogo, asumiendo labores que, hasta el momento, tenían que llevar a cabo los propios médicos ante la falta de esta figura en los hospitales y centros de salud andaluces. Sin embargo, esta medida, que por el momento solo es un anuncio, tardará meses hasta que se incluya en el sistema público andaluz.

Cardiología llena sus 41 plazas

Los futuros cardiólogos formados en la escuela andaluza ya saben el centro en el que comenzarán a estudiar su especialidad a fondo. A nivel andaluz, la distribución se concentra especialmente en las grandes provincias sanitarias: Sevilla encabeza el ranking con 10 plazas, seguida muy de cerca por Málaga, con 9. A continuación se sitúan Cádiz, con 6 plazas, Granada, con 5, Córdoba, con 4, Huelva, con 3, y Almería y Jaén, ambas con 2 plazas adjudicadas.

Por hospitales, el liderazgo está muy repartido. Cuatro centros empatan en primera posición, con 4 plazas adjudicadas cada uno: el Virgen del Rocío, el Virgen Macarena, el Reina Sofía de Córdoba y el Virgen de la Victoria de Málaga. La fotografía confirma que Cardiología mantiene una fuerte capacidad de atracción entre los MIR y que los grandes hospitales de referencia andaluces siguen concentrando buena parte de las elecciones.

Las ocho plazas de Cirugía Maxilofacial

Las plazas de Cirugía Oral y Maxilofacial son algunas de las más demandadas a nivel nacional. Por la especialidad, su complejidad y su escasez de plazas. Tan solo ocho se habilitaron en Andalucía, de las cuales tres están en Sevilla, y las otras siete en Cádiz, Granada, Córdoba, Málaga y Almería. El primero en escoger plaza, el número 897 se decantó el pasado martes por hacer la residencia en el Hospital Virgen del Rocío, que tan solo abre dos plazas. El último, cuya plaza la eligió este jueves, hará la especialidad en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz.