Entre gritos de "Gafa, presidente" y frente a las grúas de astilleros: Adelante Andalucía vuelve a "su cuna" antes del 17M

Camisetas con la cara de José Ignacio García y otras con la de Blas Infante. Bolsos verdes de lunares blancos. Niños y niñas pegando balonazos detrás del escenario. Como decorado de fondo, tres enormes grúas de astilleros y un crucero amarrado. Arbonaidas al viento, el himno andaluz para terminar. El age eterno del Gago como presentador, agradecimientos "a Tere y Kichi", defensas de "la clase de trabajadora" y de "la lucha del metal", el recuerdo en memoria de los guardias civiles muertos en Huelva. Y más de 300 personas coreando a la vez una misma proclama: "Gafa, presidente".

Este sería el resumen del acto organizado este viernes por Adelante Andalucía en "la cuna del partido", tal como ha definido el propio García: Cádiz. Más concretamente en el jardín público Celestino Mutis, en pleno barrio de Astilleros. Un espacio para nada escogido al azar: "Estamos aquí porque somos los de la huelga del metal. Los que denunciaron que Airbus cerraba en Puerto Real y ampliaba en Getafe. Y somos Jesús Galván y Manolo Balber, que se parten la cara por la Bahía".

Ante un auditorio al aire libre abarrotado de jóvenes y mayores, junto a los candidatos dos y tres por la lista de Cádiz -Leti Blanco y David de la Cruz-, el líder de la formación ha reivindicado el concepto de libertad para "robárselo a la derecha": "Libertad es tener tiempo libre porque hemos bajado la jornada laboral. Es no quedarte sin dormir una noche porque no sabes cómo pagar la hipoteca. Que si tu niño tiene necesidades especiales, va a tener todos los recursos en la educación pública. Eso es la libertad".

Con los guardias civiles y contra el narcotráfico

En todo momento han estado presentes Germán y Jerónimo, los dos guardias civiles muertos este viernes en Huelva mientras perseguían una narcolancha. Desde la presentación del conocido cuartetero Ángel Gago, encargado de conducir el acto, al recuerdo que también han brindado Blanco y De la Cruz en sus intervenciones. De hecho, estaba programada la actuación durante el mitin de la chirigota Los hombres de Paco, aunque el respeto ante esta nueva tragedia ha motivado la suspensión de su pase.

"Nunca más, ni una sola vida más se puede perder luchando contra el narcotráfico. Desde aquí todo nuestro cariño y apoyo a los familiares y amigos de estos dos guardias civiles", ha afirmado José Ignacio García. "Pero ayer también murió un trabajador en Málaga, y nadie paró la campaña por él. Y en lo que llevamos de 2026 han fallecido 26 andaluces y andaluzas en su puesto de trabajo", ha explicado García para justificar la no cancelación de este acto. "Todos los trabajadores que se van de su casa y no vuelven, empezando estos dos agentes, tienen todo nuestro cariño y dedicación".

Y aprovechando esta terrible suceso, el presidenciable de Adelante Andalucía ha querido destacar que "el narcotráfico no es solo un problema de una provincia o una comarca". "Narcotráfico hay aquí, en Madrid, en Berlín y en Londres. Que nunca se nos asocie más con este estigma, porque aquí lo que hay es gente trabajadora", ha resaltado. Una problemática que García defiende combatir con "más recursos, más alternativas de empleo y un cambio cultural".

En pleno ecuador de la campaña, el candidato andalucista ha regresado a uno de los bastiones del partido, Cádiz, donde fue tercera fuerza en las últimas autonómicas. Y a poco más de una semana para las próximas, se ha mostrado esperanzado: "En una semana puede pasar de todo, aunque Moreno crea que no". "Por eso hay que decir a la gente que vaya a votar para echar a las derechas. Porque la mejor herramienta para expulsarlos es una izquierda fresca, nueva, sin mochilas, que no defraude: Adelante Andalucía". Y ahí todos han arrancado en un grito unánime: "Gafa, presidente".