Montero escenifica sintonía con CCOO mientras acusa a Juanma Moreno de "tener a toda la Junta trabajando para su propia imagen"

"Comisiones Obreras está impulsando la movilización del voto progresista". María Jesús Montero ha mostrado este viernes buena sintonía con el sindicato, al que agradece su trabajo por mejorar "la calidad de vida de los trabajadores andaluces". Era una parada obligada en el camino a la cita electoral. En la mañana de este viernes, la candidata del PSOE-A ha mantenido una reunión de trabajo con CCOO Andalucía en pleno ecuador de la campaña. "Tenemos más ganas todavía que al comienzo", señalaba, al tiempo que ha cargado contra Moreno del que dice "llevar ocho años utilizando la Junta de Andalucía para proyectar su imagen". Acusaba al presidente andaluz de estar más pendiente de los vídeos y las canciones que de las propuestas.

"Algunos siempre aspiran a no tener ningún lío y esto implica para ellos tener un cheque en blanco para hacer lo que quieran sin tener que dialogar". Montero ha cargado contra Juanma Moreno realizando una defensa del diálogo social entre patronal y sindicatos del Gobierno de España como la fórmula para el consenso. La candidata socialista se ha reunido este viernes con Nuria López, secretaria general de esta organización sindical en Andalucía. Montero ha agradecido "la movilización del voto progresista" que realizan desde el sindicato de cara a la próxima cita electoral. Una señal de entendimiento y diálogo en toda regla, como viene siendo habitual, entre los socialistas y los representantes de los trabajadores.

De hecho, ha lanzado un dardo indirecto a las empresas. Montero se ha comprometido a trabajar para lograr "repartir los beneficios empresariales entre los trabajadores para que la sociedad crezca en global". La candidata socialista ha señalado a las subidas salariales, condiciones laborales más adecuadas y la disminución de la jornada laboral.

Contra los vídeos y las canciones de Juanma Moreno

"Habla de todo menos de cómo se pretende solucionar la angustia, el sufrimiento y la incertidumbre de la gente", ha matizado Montero que ha cargado contra la estrategia de la campaña del PP, asegurando que les importa "un comino" los contenidos de las políticas y los vídeos. Un dardo lanzado a los populares después del "desliz" que ellos mismos asumían al incorporar Jerez de los Caballeros en el videoclip de la canción Kilómetro Sur, el himno de la campaña electoral del PP. "Esto pasa cuando uno está tan preocupado por su imagen", y carga contra el candidato popular por tener, ha dicho, todo el aparato de la Junta para proyectar su propia imagen. Algo que ha subrayado también Nuria López: "Llevamos días en los que vemos muchos youtubers, influencers y cancioncitas".

La candidata del PSOE-A ha apuntado que "Moreno va perdiendo fuelle y fuerza", en una valoración del ecuador de la campaña electoral. "Estamos en un momento crítico y en el PSOE somos capaces de poner soluciones", dijo Montero, apostando por construir una sociedad para la justicia social.

Sobre el programa de Vox: "Una barbaridad como la copa de un pino"

En la cita que ha tenido lugar en la sede de CCOO de Sevilla, López ha entregado un documento con las prioridades del sindicato en materia laboral, económica y social. "Estas medidas dibujan el futuro de una Andalucía que sea igualitaria, justa y equitativa para que no se deje a nadie atrás". Por su parte, la secretaria general de CCOO Andalucía ha apuntado a que trabajan en "prioridades útiles" en clara alusión al discurso de Vox en contra de la inmigración con la idea de la prioridad nacional: "Ese tipo de programas electorales nos parece una barbaridad como la copa de un pino".

Sobre este asunto, se ha pronunciado igualmente María Jesús Montero apuntando al "silencio cómplice" del PP ante el programa electoral de la extrema derecha. "Me preocupa que el Partido Popular nunca tome partido y se ponga de perfil ante cuestiones de este tipo", afirmaba Montero. "Andalucía ha sido un pueblo inmigrante porque ha necesitado durante etapas de su historia acudir a otros lugares para mejores oportunidades laborales", ha defendido Montero para tratar de alejar los discursos de Vox de la realidad sociológica de los andaluces. A juicio de la candidata, Andalucía es "un pueblo que entiende perfectamente la importancia de la integración".