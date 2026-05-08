Juanma Moreno abre la puerta a gobernar con Vox y dice que hará si gana la izquierda: "Me iré de la política"

A tan sol nueve días de que los andaluces vayan a las urnas, la posibilidad de un gobierno de PP y Vox sigue latiendo con fuerza. El partido de Juanma Moreno aspira a revalidar su mayoría absoluta, pero las encuestas ponen sobre la mesa la posibilidad de que los populares necesiten llegar un acuerdo con el partido de Abascal para seguir su mandato en Andalucía. Sobre ello, precisamente, se ha referido este viernes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: "No tengo voluntad de gobernar con Vox, pero deciden los ciudadanos. Respetaré el veredicto de las urnas".

"Esa no es una decisión mía, es de los ciudadanos", ha apuntado Moreno durante su intervención en el ciclo electoral organizado por Europa Press Andalucía, en Cádiz. El jefe del Ejecutivo autonómico ha dejado claro que él respetará el "veredicto de las urnas al cien por cien". Sobre ello, ha agregado que si de las urnas surgiera "una mayoría de izquierda alternativa" a la suya Moreno dejará la política: "Llamaré a la candidata del PSOE a la Junta, María Jesús Montero, para darle la enhorabuena, haré una transición ejemplar, cosa que yo no tuve y me iré de la política", ha asegurado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Llamaré a la candidata del PSOE a la Junta, María Jesús Montero, para darle la enhorabuena, haré una transición ejemplar, cosa que yo no tuve y me iré de la política

"Y si los ciudadanos de Andalucía deciden que yo no tengo una mayoría, yo tendré que gobernar; eso es así. Y, por tanto, son los ciudadanos de Andalucía los que tienen que resolver esa duda, ¿qué quieren?", ha manifestado Juanma Moreno, quien ha expresado que ese es el "poder del voto y la maravilla de la democracia, el poder de decidir".

Moreno: "La opción de gobierno puede estar condicionada por Vox"

En el evento, que ha sido presentado por el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, el actual presidente ha advertido "de manera permanente y constante" a los ciudadanos de que, en las actuales circunstancias, por lo que se ve en la calle y de acuerdo con lo que arrojan las encuestas, "solo hay una opción de gobierno", que es la que tiene "el honor de representar".

"Esa opción de gobierno puede ser, como la que hemos tenido hasta ahora, un gobierno de estabilidad, de seguridad y para todos, o puede ser un gobierno que esté condicionado por Vox, pero esa es una decisión que sólo pueden resolver los ciudadanos de Andalucía y son ellos los que van a dictar", ha señalado Moreno.

Sobre la voluntad de los votantes, Moreno ha sostenido que andaluces tienen una semana para pensar si quieren que él "gobierne solo o acompañado", y algunos dirán que "bien acompañado porque les gusta que esté Vox" y otros que no: "Los que piensen una cosa y los que piensen otra, solo tienen una opción, votar al Partido Popular" para que haya un gobierno de "estabilidad, de seguridad y de convivencia".

Los que piensen una cosa y los que piensen otra, solo tienen una opción, votar al Partido Popular

"Si queremos concordia, ahora mismo la única opción de concordia somos nosotros, y no es que lo diga yo, es que es lo que hay, lo previsible", ha expresado, apuntando que la "duda" que hay es si gobierna "solo" o no.

Sobre la "prioridad nacional": "Es un eslogan efectista y recurrente"

Sobre "la prioridad nacional" que defiende Vox y que se ha incluido en los acuerdos que ese partido ha alcanzado con PP en Extremadura y Aragón, Juanma Moreno ha manifestado que es "un eslogan efectista y recurrente" y esa formación "ha tenido el ingenio de sacarlo" y dice lo que algunos quieren escuchar, lo que es "su especialidad".

"La especialidad de Vox es decir aquellas cosas que pueden ser interesantes para una parte de la sociedad, remover y dar soluciones fáciles a problemas que son muy difíciles", ha señalado Moreno, para quien "más allá del eslogan" sobre la prioridad nacional, hay una realidad que se llama estatuto de autonomía y Constitución. También ha manifestado que en esta campaña está viendo propuestas que son "irreales" y otras incluso "ilegales" y eso es "engañar a los ciudadanos".

"No quiero que mi presencia en Andalucía sea efímera"

Respecto a sus tiempos personales en política, ha señalado que su prioridad es ver "consolidado el proyecto del Partido Popular a largo plazo" y que para él sería "un fracaso" que el día que decida abandonar la vida pública en Andalucía, "volviera al PSOE".

"Yo no quiero que mi presencia en Andalucía sea efímera, sino que el PP se consolide aquí como una fuerza mayoritaria para muchos años", ha sentenciado Juanma Moreno, para quien "Andalucía necesita muchos años de proyectos serios como el que nosotros representamos y de proyectos liberales". "Ahora mi futuro es el 17 de mayo y a partir del 17 de mayo seguir con los muchos proyectos que tenemos ya en marcha y que yo me gustaría verlos germinar", ha señalado.