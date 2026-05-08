Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo Junta de Andalucía Escuelas InfantilesFallece agredido Los RemediosLluvia concierto RosalíaBodeguita Antonio Romero RosalíaÚltima hora concierto RosalíaCarta LaLiga Sevilla FCLínea 3 Metro La MacarenaPlan Salud Mental Junta AndalucíaNuevas obras sur SevillaPromesas PP-PSOE en SevillaSelección MIR AndalucíaResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin

Los presidentes de los Tribunales de Instancia andaluces recelan del nuevo modelo judicial: "Ha primado el interés político"

Los antiguos decanos se han reunido en Granada y han cargado duramente contra la aplicación de la Ley de Eficiencia en los juzgados españoles

Lorenzo del Río, presidente del TSJA y en el centro de la imagen, presidió las jornadas.

Lorenzo del Río, presidente del TSJA y en el centro de la imagen, presidió las jornadas. / TSJA

Domingo Díaz

Domingo Díaz

Las XXXIV Jornadas de Presidentes de los Tribunales de Instancia celebradas en Granada han dejado como conclusión un mensaje claro: la implantación del nuevo modelo organizativo judicial ha traído consigo "desorganización" con el consiguiente "perjuicio" para los ciudadanos a causa de "un escenario marcado por distintos modelos y ritmos". "Ha primado el interés político sobre la tutela judicial efectiva", refieren en un duro comunicado.

Los magistrados, siguiendo el mismo sentido en el que ya se mostró la memoria del TSJA expuesta la pasada semana, han lamentado "no poder compartir los mensajes tan optimistas sobre lo que ha supuesto la reforma". "La realidad de las primeras fases ya desmentía unos datos cuyo origen desconocemos y que, o bien se encuentran descontextualizados, o bien responden a una selección parcial de la información disponible", esgrimen a través de una nota ofrecida por la Oficina de Comunicación del TSJA.

"Ya advertimos de la irresponsabilidad que supone una implantación sin medios, sin tiempo suficiente y sin escuchar a quienes asumimos la efectiva protección de los derechos de los ciudadanos", explican.

Los presidentes de los Tribunales de Instancia también lamentan "las peticiones dirigidas al Consejo General del Poder Judicial para la adopción de medidas ante las disfunciones advertidas no hayan tenido una respuesta efectiva acorde con la gravedad de la situación. Hoy, a lo largo de todo el territorio nacional, los Tribunales siguen careciendo de medios personales y materiales suficientes para afrontar una reforma que se califica como exitosa mientras los ciudadanos continúan esperando una adecuada garantía de sus derechos".

El comunicado refiere que los órganos judiciales trabajan con un "notable sobreesfuerzo personal, con tímidas inversiones por parte de las administraciones prestacionales y una preocupante falta de interés político respecto de las necesidades reales del servicio público de Justicia".

Exigen más recursos

El comunicado recoge un total de nueve conclusiones. La primera de ellas refiere la colaboración de todos. "Los letrados deberán seguir las instrucciones de los Jueces y Magistrados", explica.

En segunda instancia, los presidentes de los Tribunales de Instancia se quejan de que "nos encontramos ante unas instrucciones en materia de inspección que hacen responsables a Jueces y Magistrados, sobre situaciones en las que poco o nada se puede decidir".

Durante estas conclusiones, también advierten los magistrados "de la desconexión actual entre el juez y la oficina judicial por lo que resulta imprescindible desarrollar la figura del funcionario de apoyo directo al juez que, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde al LAJ en cuanto a la dación de cuenta, mantenga la necesaria vinculación funcional con el Servicio".

Por último, los otrora decanos exigen que "la creación de nuevas plazas judiciales se acompañe de la debida dotación de recursos personales y materiales, no siendo asumible que la creación de una Plaza Judicial que no se acompañe del incremento proporcional de personal al servicio del Tribunal de Instancia".

Noticias relacionadas

El comunicado finaliza exponiendo que "los presidentes de los Tribunales de Instancia y los miembros de la carrera judicial de este país no queremos ser legendarios. Aspiramos, únicamente, a desempeñar bien y fielmente nuestra función jurisdiccional, amparando a los ciudadanos en sus derechos y libertades con todos los medios materiales y personales necesarios".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las lluvias cubrirán por completo Andalucía: Aemet prevé una borrasca con al menos dos días de precipitaciones y un desplome de temperaturas
  2. ENCUESTA: ¿Quién ha ganado el primer debate electoral de Andalucía? Vota aquí por el mejor candidato del 17-M
  3. José Ignacio García: 'El problema no es quien tiene una casa en Chipiona, es Ana Rosa Quintana que tiene 44 pisos
  4. Grave accidente en la A-49: un muerto y un herido grave tras una colisión múltiple entre cinco coches
  5. La Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva 2026 cambia de fecha por la previsión de lluvias
  6. ENCUESTA | Los lectores de lo tienen claro: estos son los ganadores y perdedores del debate electoral de RTVE
  7. Zona azul de Matalascañas: estas son las tarifas definitivas tras la puesta en marcha del servicio
  8. Los expertos valoran el debate de las elecciones andaluzas en RTVE: 'Han sacado de sus casillas a Juanma Moreno

Los presidentes de los Tribunales de Instancia andaluces recelan del nuevo modelo judicial: "Ha primado el interés político"

Los presidentes de los Tribunales de Instancia andaluces recelan del nuevo modelo judicial: "Ha primado el interés político"

La Junta de Andalucía llega a un acuerdo con las escuelas infantiles y evita la huelga del 11 de mayo: subirá el precio de la plaza 10 euros

La Junta de Andalucía llega a un acuerdo con las escuelas infantiles y evita la huelga del 11 de mayo: subirá el precio de la plaza 10 euros

Antonio Maíllo: "Andalucía, la sanidad y los servicios públicos no aguantan un tercer mandato del PP"

Los mejores MIR se decantan por Andalucía: se agotan las plazas de Oftalmología, Maxilofacial, Endocrinología y Cardiología en cuatro días

Los mejores MIR se decantan por Andalucía: se agotan las plazas de Oftalmología, Maxilofacial, Endocrinología y Cardiología en cuatro días

Este es el barrio de Jerez donde nació José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía: unido a la sanidad pública, al sindicalismo y a la literatura

Este es el barrio de Jerez donde nació José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía: unido a la sanidad pública, al sindicalismo y a la literatura

Este es el barrio de Cádiz donde nació Manuel Gavira, candidato de Vox: flamenco, Nazareno y una lucha histórica contra la droga

Este es el barrio de Cádiz donde nació Manuel Gavira, candidato de Vox: flamenco, Nazareno y una lucha histórica contra la droga

Este partido es el gran beneficiado del debate electoral andaluz en RTVE: "Sus búsquedas han crecido un 500%"

Este partido es el gran beneficiado del debate electoral andaluz en RTVE: "Sus búsquedas han crecido un 500%"

El PP andaluz se confunde y mete Jerez de los Caballeros (Badajoz) en su videoclip de campaña: "Vaya desliz"

El PP andaluz se confunde y mete Jerez de los Caballeros (Badajoz) en su videoclip de campaña: "Vaya desliz"
Tracking Pixel Contents