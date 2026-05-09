Abre el plazo para inscribirse e el programa de refuerzo educativo de verano de la Junta de Andalucía

Hasta 16.000 niños andaluces participaron en el Programa de Refuerzo Educativo en periodo estival del año pasado. Ahora, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional pone a disposición de las familias y docentes un nuevo plazo de solicitud para poder participar en el programa de este próximo verano. En concreto, el plazo de inscripción comenzará el próximo miércoles 13 de mayo.

Este plan consiste en una actuación de refuerzo dirigida para potenciar el éxito escolar y prevenir el abandono educativo temprano. Las madres y padres tendrán de plazo hasta el 22 de mayo para inscribir al alumnado a través de la Secretaría Virtual de la Consejería o directamente en el centro docente elegido en primer lugar, mientras que el profesorado interesado deberá formalizar su solicitud en el Portal Docente.

La medida está destinada al alumnado de Educación Primaria y del primer ciclo de Secundaria (1º y 2º) que, tras la finalización del periodo lectivo, precisa refuerzo educativo en áreas o materias de carácter instrumental. Además, se les ofrece apoyo en la organización del trabajo, mejora de los hábitos y técnicas de estudio y desarrollo de habilidades de integración y adaptación al grupo.

Actividades que realizan los alumnos

El programa incorpora también actividades orientadas al fomento de hábitos de vida saludable mediante propuestas de carácter lúdico deportivo. Este plan de refuerzo se desarrollará durante el mes de julio, en horario de mañana de 9:00 a 14:00, de lunes a viernes. El alumnado podrá participar en la primera quincena, en la segunda o durante el mes completo, teniendo prioridad quienes soliciten el periodo completo.

Los grupos se organizarán por cursos o ciclos, con un mínimo de cinco y un máximo de 15 alumnos y alumnas. Cada jornada incluirá talleres de Refuerzo Lingüístico, Razonamiento Matemático, Destrezas Lingüísticas en Lengua Extranjera Inglés y Actividad Físico-Deportiva y hábitos de vida saludable. De hecho, los alumnos que participan dedican un tiempo no inferior a 30 minutos diarios de lectura planificada.

El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. La edición de este año es la octava convocatoria del programa. Desde su puesta en marcha en 2019, más de 55.000 alumnos de 1.640 centros docentes de las ocho provincias de Andalucía han participado en esta iniciativa junto a más de 9.000 docentes. En la última edición fueron 335 los centros participantes y más de 2.100 docentes.