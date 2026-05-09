Andalucía, en alerta por lluvias y tormentas: tres provincias con aviso amarillo hoy sábado en estas zonas y horas

Andalucía tiene activados este sábado avisos amarillos por lluvias y tormentas en tres provincias: Sevilla, Huelva y Cádiz, en una situación general de inestabilidad que durará toda la jornada, según informa Aemet.

La predicción para hoy en la región es de cielos muy nubosos, con lluvias moderadas generalizadas, que podrán ser localmente fuertes, acompañadas de tormentas y sin descartar granizo menudo ocasional; tendiendo a quedar por la tarde poco nubosos en el litoral y abriéndose claros en el interior. Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso o sin cambios y las máximas en descenso, más acusado en el interior. En cuanto a los vientos, serán flojos variables, aumentando a moderados del suroeste a lo largo de la mañana sin descartar rachas puntualmente muy fuertes en el tercio occidental.

Así son los avisos en las tres provincias andaluzas

La Aemet mantiene este sábado avisos amarillos por lluvias y tormentas en varias zonas de Andalucía occidental, especialmente en Huelva, Cádiz y Sevilla. En la provincia de Huelva, los avisos comenzarán antes, a las 03.00 horas, y se prolongarán hasta las 15.00 horas en Aracena, Andévalo y Condado y el Litoral de Huelva, con previsión de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y una probabilidad del 40%-70%. En estas mismas comarcas también estará activo el aviso amarillo por tormentas, con posibilidad de granizo menudo ocasional.

En Cádiz, el aviso amarillo afectará al Litoral gaditano entre las 06.00 y las 15.00 horas, tanto por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora como por tormentas, con una probabilidad del 40%-70% y sin descartarse granizo menudo. En Sevilla, los avisos estarán activos también de 06.00 a 15.00 horas en la Sierra Norte y la Campiña sevillana: en la primera, por lluvias de 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con probabilidad del 40%-70%; en la segunda, la probabilidad de lluvia baja al 10%-40%, con acumulaciones previstas sobre todo en el extremo occidental de la comarca, aunque el riesgo de tormentas se mantiene en el 40%-70%.

El tiempo el domingo en Andalucía a las 09.00 horas. / Aemet

Qué pasa el domingo

El domingo en Andalucía sigue la situación de inestabilidad pero por el momento sin avisos de Aemet. Habrá cielos con intervalos nubosos, con lluvias débiles a moderadas en la vertiente atlántica, y las temperaturas mínimas no cambiarán en general y las máximas en ascenderán en la vertiente mediterránea, con pocos cambios o localmente en descenso en el resto. Vientos flojos a moderados.