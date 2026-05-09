Rafael Recio: "Moreno ha hecho un hospital fantasma en Sevilla, el militar es un plató de cine con los quirófanos cerrados"

Rafael Recio (Sevilla, 1975) acompaña a María Jesús Montero como número dos en la candidatura por Sevilla. Tras trece años como alcalde de Camas, en 2021 entró en el PSOE de Sevilla como mano derecha de Javier Fernández. Un año después formó parte de las listas al Parlamento andaluz. Durante la legislatura ha centrado su labor de oposición especialmente en la cultura o la memoria histórica. Para el 17M ha sido el encargado de confeccionar una lista que diera cabida a distintos sectores del partido con el objetivo de movilizar al máximo al electorado progresista en unos comicios muy complejos en los que los socialistas aspiran a mejorar los cinco diputados de 2022 y, sobre todo, a lograr unos resultados similares a los que consiguieron con Pedro Sánchez en 2023.

Pregunta. Durante mucho tiempo la provincia de Sevilla fue bastión del Partido Socialista, ese punto en el que el Partido Popular nunca conseguía ganar. Pero se perdió en las elecciones autonómicas de 2022. ¿Qué ha ocurrido en Sevilla y cómo puede revertir el PSOE la situación?

Respuesta. Pues se puede revertir el 17 de mayo movilizando a la mayoría progresista de la provincia de Sevilla que en julio de 2023 salió masivamente para impedir que un gobierno de la derecha y la ultraderecha llegara al gobierno de España. Ese es nuestro referente. Es verdad que ahora mismo se manejan muchas encuestas, que son proyecciones, pero nosotros nos vamos a un dato real, el del julio del 23, las últimas elecciones generales donde el Partido Socialista ganó las elecciones en la provincia de Sevilla con una diferencia de más de 30.000 votos al Partido Popular. Con lo que está aconteciendo en Andalucía, a eso aspiramos, a dar la batalla durante para activar a ese voto progresista que frenó a la derecha y a la ultraderecha para que no llegaran al gobierno de España.

¿La provincia de Sevilla es más de derechas ahora que antes?

Yo no creo que la provincia de Sevilla sea más de derechas que antes. Hay una mayoría progresista y lo demuestra el dato de que los socialistas tenemos un mayor número de alcaldías, triplicamos al Partido Popular y gobernamos la diputación provincial de Sevilla. Es una provincia que sigue siendo progresista. En el último ciclo electoral, los socialistas hemos ganado dos de esas citas electorales, una la empatamos con el Partido Popular, que fueron las europeas, y la única que perdimos fueron las autonómicas del 2022. Por lo tanto, no hay ningún dato, ninguna base estadística para decir que la provincia de Sevilla es más de derechas que progresista. Sigue siendo una provincia progresista mayormente.

En la provincia de Sevilla sigue habiendo una mayoría progresista

¿Dónde están esos votos que se perdieron en las autonómicas? ¿Están en la ciudad? ¿ En pequeños municipios?

Yo creo que están repartidos por el conjunto de la provincia. Y como la hoja de ruta desarrollada por Moreno Bonilla durante esta legislatura ha hecho tanto daño a la provincia de Sevilla, nosotros podemos recuperar mucho voto. La política del Partido Popular no ha hecho nada para el desarrollo o para la mejora de las condiciones salariales y laborales de tanto sevillanos y sevillanas, pero Moreno votó en contra y después se aprovecha para decir que la situación económica de Andalucía es mejor. La política de Pedro Sánchez y María Jesús Montero es la que ha estado ahí cuando esta tierra ha necesitado más financiación. Y sin embargo, pese esa estrategia de confrontación y de opacar todo lo que hace el gobierno de España por Andalucía, luego Moreno se lo apunta. Hemos tenido un presidente que ha votado en contra de todo lo que ha beneficiado a la provincia de Sevilla y al conjunto de Andalucía, pero después se lo ha apuntado.

La estrategia del Partido Popular en esta campaña en la provincia de Sevilla está basada en la falta de inversión estatal en las infraestructuras frente a los proyectos ejecutados por la Junta

Se van a Alcalá a decirlo, pero no se van a Mairena. El tranvía que iba a unir Mairena con el Hospital de Bormujos, ¿dónde queda?. Eso es un compromiso electoral incumplido, ¿no? Si nos vamos al Aljarafe Norte, la promesa también de construir la autovía de la Zafra por parte de Moreno Bonilla, que lo anunció en tantas ocasiones... Una autovía que venía a unir camas con Sanlúcar La Mayor para dar salida a toda la congestión que hoy por hoy tiene el Aljarafe Norte... ¿Dónde está el compromiso de Moreno con el desdoble de la carretera autonómica que une las cabezas de San Juan con Sanlúcar de Barrameda, que tanto tráfico soporta en los meses de verano y que es una carretera que usan mucho los sevillanos y sevillanas por sus residencias vacacionales? Moreno lo único que ha hecho durante estos últimos cuatro años es llenar Sevilla de promesas, muchas promesas, pero ha vaciado de respuestas los servicios públicos y la capacidad presupuestaria de inversión para con esta provincia dejando sin respuesta a muchos sevillanos y sevillanas.

Un caso concreto de inversión estatal... ¿Cómo se le explica a los sevillanos lo que está ocurriendo con el Puente del Centenario?

Tenemos a un gobierno de España que ha recibido una petición por parte de la empresa adjudicataria y tiene que dar respuesta a esa petición. Ahora, también hay que considerar lo siguiente. Estamos hablando de una obra de ingeniería de dificultad extrema donde ha habido gobiernos que han ido mirando para otro lado, que han ido postergando la intervención que requería el Puente del Centenario para su mantenimiento, refuerzo, conservación, y su ampliación. El Gobierno ha cogido el toro por los cuernos. Es una infraestructura que se está ejecutando, que se está desarrollando, que evidentemente es compleja, pero que ahora el gobierno de España tiene que responder a esa petición que tiene por parte de la empresa adjudicataria con el firme compromiso de que se aceleren las obras y se terminen cuanto antes

El Gobierno de España ha cogido el toro por los cuernos en la obra del Puente del Centenario

El eje de la de la campaña del Partido Socialista en la sanidad. En el caso de la provincia de Sevilla, las denuncias durante los últimos años se han centrado en los entornos rurales ¿Cómo cambiaría ahora el PSOE el modelo sanitario de atención en las zonas rurales?

No es cambiar, es recuperar lo que se desarrolló. Es muy necesario muchas veces mirar atrás y recordar de dónde venimos. Las políticas socialistas levantaron servicios públicos donde no existían, generaron oportunidades para quien no las tenía y también han favorecido muchos derechos para quien los necesitaban ¿Por qué digo esto? Porque en ese espíritu, en esa filosofía, el socialismo vertebró Andalucía y fijó a la gente al territorio. Por eso en Andalucía no se ha dado el fenómeno de la España vaciada, como se ha dado en otros territorios de España. Se hizo llevando los recursos básicos y esenciales a todos los rincones de Andalucía y a la provincia de Sevilla, de tal modo que El Madroño tiene su centro de salud construido en época socialista, tiene su colegio construido en época socialista y así en todos los pueblos de la provincia. Acercamos los recursos básicos y esenciales a todos los rincones. Pero después intentamos dar un salto de calidad. Empezamos a construir una red de centros hospitalarios de alta resolución en Constantina, en Lebrija, en Écija, en Morón, Hospital Comarcal de Osuna. La realidad es que tenemos una derecha que nos dijo en el año 2018 que venía a gestionar la sanidad mucho mejor que la gestionaban los socialistas, que iban a ofrecer soluciones más eficientes y más rápidas y que iban a acabar con las listas de espera. Pero hoy por hoy la sanidad pública teniendo más recursos que nunca genera más angustia que nunca en la ciudadanía. El problema no es el dinero, es el modelo. Un modelo que ha deteriorado la atención primaria para a continuación colapsar las urgencias hospitalarias, y por último eternizar las listas de espera. Y cuando tú eternizas las listas de espera, se convierten en clientes de la privada.

Marina Casanova

¿Qué papel juega el antiguo hospital militar en ese plan del PSOE para Sevilla?

El hospital militar el papel que está jugando ahora mismo para la derecha es el de utilizarlo continuamente para reprocharnos que los socialistas no lo construimos. El papel que va a jugar para el Partido Socialista es que no sea un plató de cine, que no sea un hospital fantasma, que no esté abandonado, que no haya quirófanos cerrados. Ese es el papel que recoge el proyecto de María Jesús Montero y el plan Montero con el hospital militar. Cierto es que el Partido Popular, en estos 8 años con mucha financiación que ha venido del Estado, ha construido el hospital militar. Pero ahora el que lo va a poner en funcionamiento como un hospital, verdaderamente, no como un plato de cine y un hospital fantasma donde hay plantas y plantas cerradas, eso va a ser María Jesús Montero.

Los precios de la vivienda están disparados. ¿Se deben fijar topes? ¿Cómo plantea el PSOE rebajar el coste de las VPO?

Nosotros entendemos la vivienda como un derecho. La vivienda hay que entenderla ya cada vez más en el espacio de las políticas sociales. La derecha considera la vivienda pública como un activo inmobiliario más. Por eso se está reduciendo el número de viviendas públicas en Andalucía y está creciendo incluso la especulación ya con las viviendas públicas. Porque no tiene razón de ser que se construyan viviendas públicas de 350.000 euros en Sevilla. Eso es todo menos una vivienda pública- Y ese es el modelo del PP, un modelo del Partido Popular. que lo único que ha hecho es tener atrapada a toda una generación de jóvenes andaluces, bien en casa de sus padres o en su economía que le imposibilita poder disfrutar, porque tienen que pagar una alta renta de alquiler o una alta hipoteca aciones deportivas igual que construimos impresionantes infraestructuras medioambientales, grandes parques, ¿por qué construir vivienda pública? Y el ejemplo de que eso no es una utopía y que no es retórica es la Diputación Provincial de Sevilla. Ha animado a todos los pueblos de la provincia de Sevilla que tienen suelo a ponerlo a disposición para construir vivienda y el compromiso es que las saquen al mercado a no más de 120. 000 euros. La Diputación pone la mitad de esa inversión pública. Evidentemente, hay un modelo distinto desde aquí, desde Sevilla, que puede ser exportable para el resto de Andalucía y María Jesús Montero también lo conoce. El Partido Popular quiere que la vivienda la regule el mercado y los socialistas entendemos que ha llegado ya el momento de que nosotros intervengamos porque el mercado nunca va a regular el precio de la vivienda.

Marina Casanova

¿Y que se limiten por tanto los precios de alquiler?

Ahí tenemos una ley de vivienda estatal que está tendiendo a ello. Lo que no tiene razón de ser es la ley de vivienda andaluza que aprobamos en el último momento de la legislatura, que solo ha aprobado el Partido Popular, que no ha contado con ningún voto a favor por parte del resto de grupos ni las gentes sociales. Esa ley que cuya principal preocupación del Partido Popular era tener una ley que permitiera la descalificación de las viviendas públicas. Esa era la principal preocupación. Claro y lo entiendo, porque si construyen viviendas de 350.000 euros, saben que quien la ha comprado quizá tenga posibilidad de mejorar su vivienda en unos años. Pues que se especule con esa vivienda que costó 350.000 euros.

De la infraestructura de transportes que hay en la provincia de Sevilla en proyecto de la ampliación del metro. ¿Se compromete el PSOE a acelerar los plazos o hay que mantener el ritmo actual?

Eso tiene un componente técnico que hay que conocer todos los datos en especificidad como para aventurarse a decir o aventurarme yo en este caso a decir que se pueden reducir los plazos. Lo que tiene que haber es un compromiso firme de que no falte nunca financiación y que esté siempre la administración licitando en tiempo y teniendo la relación de los proyectos en tiempo. Eso sí lo podemos exigir nosotros desde el Partido Socialista, igual que se tendría que acelerar todo lo que tiene que ver con la línea dos, no solo con la línea tres, sino con la línea dos.

¿El Gobierno del PSOE mantiene su compromiso con el resto de líneas?

Claro, el compromiso del gobierno de España está para terminar la línea tres, es lo que yo tengo entendido.

¿Y con las siguientes líneas?

Con las siguientes líneas, pues eso habría que ver porque estamos hablando de una cuestión que es extraordinaria, o sea, esto es una competencia propia de la administración autonómica. Así lo recoge el Partido Popular en su programa del 2018. Pero que en este caso habría que estudiar si es viable por parte del gobierno de España la financiación para la línea dos de metro. Sí que decirte y es muy interesante e importante que la ciudadanía que la provincia de Sevilla tenga presente que la línea uno, la línea uno de metro, se hizo a pulmón por parte del gobierno de la Junta de Andalucía cuando gobernaban los socialistas. Y que el gobierno de Mariano Rajoy ha puesto cero euros para la red de metro de Sevilla, esa es una realidad. Esa es una realidad.

Las expectativas para el 17M

Mirando al 17 de mayo, ¿mejorar los resultados de hace cuatro años sería ya un éxito?

No, no es que nosotros vamos a mejorar los resultados de hace cuatro años, por la sencilla razón de que la realidad que está viviendo Andalucía después de cuatro años es muy distinta. Porque el Partido Popular presume de estabilidad, se le llena la boca de hablar de estabilidad. Pero la realidad, la Andalucía real, la que yo he conocido en estos últimos tiempos y sobre todo ahora de manera más acentuada en estas últimas semanas, la Andalucía real vive esperando. Vive esperando una cita con el médico de cabecera, una cita para el especialista, una prueba diagnóstica, una intervención quirúrgica, la dependencia, una oportunidad formativa que te cualifique como joven en la formación profesional pública, o una vivienda asequible. La única estabilidad que ha conseguido Moreno Bonilla es la de situar a la provincia de Sevilla en el primer puesto de las comunidades que más tienen que esperar por los servicios públicos... Y esta espera, desespera. Lla gente sabe que en esa espera está vinculada el Partido Popular y hay mucha gente en esta provincia que está cabreada, que está molesta y que esa desesperación evidentemente la está enfocando en aquel presidente que sonríe mientras recorta los servicios públicos, en ese gobierno que dice ser moderado mientras deja caer todos los servicios públicos y ese gobierno que dice que actúa por consenso y diálogo y después desarrolla políticas que van contra la mayoría social- Y eso se va a ver en las urnas el 17 de mayo. Y aquí en Sevilla, como digo, solo tenemos que conseguir que se movilice el votante que en el 2023 cogió la papeleta de Pedro Sánchez para parar a la derecha, para parar a la ultraderecha. Y eso va a suceder el 17 de mayo porque nosotros vamos a dar la batalla, vamos a conseguir que se movilice todo ese votante progresista para frenar a la derecha en Andalucía.

Y tanta encuesta, todas iguales, ¿no está el electorado desmovilizado?

Andalucía es un pueblo inteligente, al que no le guste vivir resignado, no es un pueblo que le guste ser domesticado, no es un pueblo que se quede quieto e insensible cuando viene sabiendo que todo lo que construimos entre todos se cae sin más. No creo yo que el pueblo andaluz se acostumbre a esperar y a callar. Yo creo que el pueblo andaluz más es tiende a ponerse en pie, a reivindicar, a pelear, a dar la batalla por lo colectivo, para que los derechos no se conviertan en privilegios y para que nadie se quede atrás. Yo creo que más que las encuestas la gente desde el calvario que sufren su día a día por las esperas, porque los servicios públicos no dan respuesta, el 17 de mayo va a hablar con las urnas. Ahí donde estará la reclamación de los andaluces y andaluzas. Las urnas van a ser el libro de reclamaciones no atendido por parte de la Junta de Andalucía durante estos últimos años a tantos pacientes de la sanidad pública que han tenido que esperar tanto.

Y le preocupa ese día después si se cumplen las expectativas dentro del partido socialista?

A mí no me preocupa, a mí lo que me preocupa del día después es únicamente y exclusivamente poder implementar rápidamente el plan Montero. Es decir, que se cumpla por ley lo que dice María Jesús Montero de que en 48 horas te atienda tu médico de cabecera en Andalucía. A mí lo que me preocupa es que nos pongamos a trabajar rápido para conseguir en seis meses quitar todas las listas de espera en la atención primaria. Yo he tenido la suerte de ser parlamentario andaluz y he podido fiscalizar, la política de la derecha y Moreno no es que no moleste, es que no gobierna. Siempre todo es responsabilidad de otro, o de un alcalde o del presidente de la diputación, del gobierno de España o hasta de las mujeres que sufren cánce- Lo único que hace es tirar la piedra y esconder la mano. No es moderado, practica la misma política que Isabel Díaz Ayuso, la misma política. Lo ves educado, lo ves amable y la gente ha comprado la expresión de que es el yerno perfecto, pero es un personaje. Es un personaje para distraer la atención mientras que se desarrolla, pues el desmantelamiento de los servicios públicos y se aplica la misma hoja de ruta, la misma agenda de gestión política que aplican en cualquier lado la derecha. Eso es lo que está ocurriendo en Andalucía. Y como todo personaje necesita una mentira. Y aquí la mentira repetida como un mantra o una oración, una letanía a lo largo de la legislatura ha sido que el gobierno de España, María Jesús Montero y Pedro Sánchez maltratan Andalucía.

¿Ve a María Jesús Montero como una apuesta a medio plazo o hay una oportunidad para frente a la montura?

Veo a María Jesús Montero como presidenta de la Junta de Andalucía, y consolidándose como presidenta de la Junta de Andalucía para darle a Andalucía, evidentemente, lo que todos los andaluces quieren y necesitan, que son unos servicios públicos de los que sentirse orgullosos. Por eso el 17 de mayo, al fin y al cabo tiene que convertirse en eso, en un referéndum por los servicios públicos. Y de ese referéndum por los servicios públicos va a salir una presidenta que cree firmemente en la capacidad de lo público, en la respuesta de lo público y en la importancia de la fortaleza de lo público.