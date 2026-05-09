Santiago Abascal sigue de campaña pese al luto oficial: "El respeto es acabar con las muertes en la Guardia Civil"

La campaña electoral de Vox no ha parado pese a la declaración del luto oficial en Andalucía por el fallecimiento de dos guardias civiles que luchaban contra el narcotráfico en Huelva. El líder nacional de la formación, Santiago Abascal, ha participado en un mitin en Linares en el que ha asegurado, entre los aplausos de los suyos que "el respeto es acabar con las muertes en la Guardia Civil".

Aunque formaciones como el PP o el PSOE han decidido suspender o posponer los actos electorales que tenían preparados para este viernes y este sábado para acudir al funeral de las víctimas, desde Vox han mantenido toda su agenda, aunque han cambiado su discurso. A la necesidad de prioridad nacional que repiten sus dirigentes una y otra vez, se han sumado las críticas a la gestión del narcotráfico del Gobierno de España.

"Aquel que no se detiene ante el alto de la Guardia Civil tiene que ser hundido en el fondo del mar", ha sentenciado sin titubeos Abascal, que ha acompañado al candidato de su partido a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira. El líder nacional de Vox ha lamentado que los agentes trabajan "indefensos no solo por falta material, sino por falta de apoyo jurídico y político".

"Los narcos huyen a carcajadas"

El suceso se produjo a primera hora del viernes cuando dos embarcaciones del servicio marítimo chocaron mientras perseguían a una narcolancha en Huelva. Además de las víctimas mortales, Germán y Jerónimo, otros dos agentes resultaron heridos en la persecución y están siendo atendidos en el hospital con "heridas de diversa consideración", aunque, según fuentes del cuerpo, sus vidas "no corren peligro" en este momento.

Abascal ha insistido en que "no es un problema material, es un problema de falta de apoyo y de que los políticos no dan la orden necesaria", para apuntar que esta situación afecta también a la salud de los jóvenes "condenados a las adicciones y a la drogadicción". Así, el dirigente, que recorre estos días la geografía andaluza, ha denunciado que, mientras los guardias civiles fallecen, "los narcos y los criminales huyen a carcajadas".

El suceso ha impactado de lleno en la campaña andaluza y Abascal ha aprovechado para cargar contra el Gobierno central. "El narco a veces tiene mejor material de todo tipo en lanchas y en armamento que nuestra Guardia Civil", ha señalado para subrayar que en su formación quieren "a los guardias civiles vivos y a los narcos, si es necesario, con los pies por delante". "Lo decimos con todo el valor, dispuestos a aplicarlo y a subir el coste político, jurídico y de cualquier naturaleza que nos quieran echar encima", ha sentenciado.

"O prisión o fondo del mar"

Gavira también ha tendio palabras de recuerdos para los agentes. "No nos vamos a olvidar, no nos vamos a callar y no les vamos a dejar tirados", ha defendido el portavoz andaluz de la formación. Así, ha señalado que hay "muchos más culpables", además de los narcos, entre los que están los que, en sus palabras "maniatan a los guardias civiles" y "les dan menos medios para que estemos protegidos". "Tenemos un gobierno traidor", ha denunciado.

"¿Cuántos más agentes tienen que fallecer?", se ha preguntado tras rechazar que el luto implique la suspensión de sus actos. Además de manifestar su "rabia" por los hechos, ha asegurado que "en una tarde" los guardias civiles "acaban con toda la mierda del narcotráfico", pero ha indicado que la administración "no quiere". "O prisión o fondo del mar", ha subrayado el dirigente andaluz de Vox.