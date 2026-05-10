El alcalde de La Línea avisa a Pedro Sánchez antes de su mitin en este "territorio estratégico": "Las cosas no pasan de forma gratuita"

Vuelve la campaña de las andaluzas. El fallecimiento de dos guardias civiles que luchaban contra el narco en Huelva paralizaron la campaña el viernes. El suceso provocó la suspensión del acto del PSOE en La Línea de la Concepción este sábado en el que particiba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que ha tenido que ser pospuesto al domingo. El líder socialista acompañará a la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, con la gestión del narcotráfico de fondo.

Por el momento, se desconocen los efectos que puede tener este suceso en campaña. La primera en padecer las consecuencias ha sido Montero, que a diferencia de los miembros del Gobierno, ha acudido al funeral de las víctimas, donde ha recibido algunos reproches aislados. Cabe recordar que, tras la muerte de dos agentes en Barbate, sus viudas negaron el saludo al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Si bien no es la primera vez que el presidente participa en una cita socialista de la campaña autonómica, ya lo hizo en Gibraleón o en Cártama, la elección de La Línea como ubicación no es baladí. Si bien el presidente del Gobierno no se reunirá con el alcalde, Juan Franco -"el que viene es el secretario general del PSOE"-, los retos que enfrentará la comarca en los próximos meses serán clave en el discurso del presidente.

"Las cosas en política no pasan de forma gratuita", sostiene el alcalde de la localidad en una llamada con El Correo de Andalucía. Este regidor independiente reconoce que su municipio -y todo el Campo de Gibraltar- es "un territorio estratégico", además de uno de los más poblados de la provincia. De hecho, antes que Sánchez, el pasado 23 de abril, ya estuvo allí el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

La elevada abstención de La Línea

En las últimas elecciones autonómicas, los colegios electorales del municipio registraron un 60,14% de abstenciones, casi un 20% más de la media de la comunidad autónoma. Solo en Puerto Serrano e Isla Cristina hubo más abstenciones que en La Línea. Al otro lado de esta balanza electoral está Juan Franco que en los últimos comicios locales obtuvo el 75,18% de los apoyos y se convirtió en el alcalde más votado de España.

Este será el primer año que el regidor municipal se presente a los comicios autonómicos. Lo hará con 100x100 Unidos, una coalición que aúna a formaciones independientes de la provincia de Cádiz. Aunque su puesto en la lista es representativo -va último-, su objetivo es respaldar a la candidata, Laura Román, que representa a un conjunto de formaciones que alcanzaron unos 40.000 votos en las últimas elecciones municipales.

"Uno de nuestros trabajos es movilizar el voto", explica el dirigente municipal. Los últimos diputados que se juegan en las provincias son los más baratos, los que menos votos necesitan para salir adelante. Eso provoca que la participación de partidos pequeños, como es el caso de 100x100 unidos sean estratégicos. "Si hacemos política ficción, en 2022, con 27.500 votos hubiéramos obtenido un escaño que hubiera perdido el PP", puntualiza.

La entrada en vigor del acuerdo de Gibraltar

En el tablero entra en juego también el crecimiento de Adelante Andalucía en la provincia de Cádiz. Según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) sobre las elecciones andaluzas, la formación andalucista que lidera José Ignacio García podría conseguir dos escaños en la provincia, uno más de los que tiene actualmente. Este aumento en los escaños de Adelante reconfigura el mapa electoral de la provincia.

"La preocupación es ese puñado de votos, donde unas cientos de papeletas pueden determinar el último escaño", insiste Franco, que suma a esto el Brexit. El momento de la visita, que se produce por la campaña, también es clave. En el mes de julio entrará en vigor el acuerdo con Gibraltar, que marcará el devenir de la comarca y supondrá cambios de enorme calado en el día a día de los habitantes de la comarca.

Para Franco, el acuerdo "puede ser un elemento importante para canalizar el voto", no solo en su municipio, sino también en las localidades cercanas cuya economía está ligada a Gibraltar. Entre las grandes preocupaciones de los vecinos, especialmente en La Línea, por su cercanía a la colonia, está el encarecimiento de los precios de la vivienda debido al diferente nivel de vida a uno y otro lado de la frontera.