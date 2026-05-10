Andalucía encara otra semana de tiempo fresco y lluvias, según la previsión de la Aemet

Andalucía afronta una nueva semana sin una tregua clara en lo meteorológico. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, el tiempo continuará condicionado por la nubosidad, las lluvias débiles y dispersas y unas temperaturas que se mantendrán frescas en buena parte de la comunidad.

Este domingo, los cielos seguirán nubosos en Andalucía, con precipitaciones débiles a moderadas que no llegarán al extremo oriental. Durante la tarde, la nubosidad tenderá a abrirse y quedarán intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas apenas registrarán cambios, aunque podrán bajar de forma local en zonas del interior. Las máximas subirán en la vertiente mediterránea, mientras que en el resto se mantendrán con pocos cambios o incluso descenderán ligeramente.

El viento soplará flojo a moderado del suroeste, con intervalos fuertes durante la tarde en el litoral almeriense.

De cara al lunes, la Aemet prevé predominio de cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea, mientras que en el resto de Andalucía se mantendrán los cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas. Por la tarde, la situación tenderá a mejorar, con cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas bajarán, aunque localmente podrían permanecer sin cambios, y las máximas subirán de forma generalizada. El viento será de componente oeste, moderado en el litoral mediterráneo y flojo en el resto.

El martes continuará la inestabilidad en la vertiente atlántica, donde se esperan intervalos nubosos y no se descartan lluvias débiles. En el resto de la comunidad predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas apenas variarán y el viento soplará flojo de componente oeste, aunque será moderado a fuerte en el litoral mediterráneo.

El tiempo hoy en Sevilla, hora a hora según la Aemet La previsión horaria de la Agencia Estatal de Meteorología para Sevilla apunta a un domingo marcado por la nubosidad, la lluvia débil en varios tramos del día y un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 14 grados de primera hora y los 20 grados de la tarde. El viento soplará de componente sur y suroeste, con rachas que podrán alcanzar los 47 kilómetros por hora en las horas centrales. A las 11.00 horas, el cielo estará muy nuboso, aunque sin precipitación prevista, con 19 grados y viento del suroeste de 22 kilómetros por hora. Al mediodía volverá la lluvia escasa: a las 12.00 horas se espera cielo cubierto, 17 grados, 0,1 milímetros de lluvia y viento del suroeste de 27 kilómetros por hora. A las 13.00 horas se mantendrá el cielo cubierto con lluvia escasa, 19 grados y la precipitación más significativa de la jornada, con 1 milímetro previsto. Será también uno de los momentos más ventosos, con viento del suroeste de 30 kilómetros por hora y rachas de hasta 47 kilómetros por hora. Durante la tarde continuará la inestabilidad. A las 14.00 horas, la Aemet prevé cielo cubierto con lluvia escasa, 20 grados y 0,3 milímetros de precipitación. A las 15.00 horas se mantendrá el cielo cubierto, con 20 grados y 0,7 milímetros de lluvia. A las 16.00 horas el cielo seguirá muy nuboso, todavía con lluvia escasa, 20 grados y viento del suroeste de 16 kilómetros por hora. A partir de las 17.00 horas tenderá a remitir la lluvia. El cielo seguirá cubierto, con 20 grados y viento del sur de 16 kilómetros por hora. A las 18.00 horas continuará cubierto, también con 20 grados, ya sin precipitación prevista. A las 19.00 horas el cielo estará muy nuboso, con 19 grados y viento del suroeste de 18 kilómetros por hora. La mejoría será más clara al final del día. A las 20.00 y 21.00 horas predominarán las nubes altas, con 18 y 17 grados, respectivamente, y sin lluvia prevista. A las 22.00 horas el cielo quedará poco nuboso, con 16 grados, mientras que a las 23.00 horas volverá a estar nuboso, con 15 grados y viento del sur de 11 kilómetros por hora.

La previsión para el miércoles mantiene una situación similar: intervalos nubosos en la vertiente atlántica, con posibilidad de precipitaciones débiles, y cielos poco nubosos en el resto de Andalucía. Las temperaturas seguirán con pocos cambios y los vientos serán flojos de poniente, moderados en el litoral mediterráneo.

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Así, Andalucía encara una próxima semana marcada por un ambiente fresco, cierta inestabilidad en el oeste de la comunidad y viento de componente oeste, especialmente perceptible en las zonas costeras del Mediterráneo.