Pedro Sánchez defiende la labor de la Guardia Civil tras el fallecimiento de dos agentes en Huelva: "Se juegan hasta la vida por garantizar la seguridad"

Después de más de 24 horas de silencio y ante más de un millar de personas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, que "se juegan hasta la vida por garantizar la seguridad y el bienestar de la gente". Así, el dirigente socialista ha mostrado su apoyo al cuerpo tras el fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva ha impactado de lleno en la campaña.

El acto, que tendría que haberse celebrado este sábado, ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de Germán y Jerónimo. Los agentes fallecieron el viernes por un choque entre las embarcaciones de la Guardia Civil mientras perseguían al narcotráfico en las costas de Huelva. Los hechos paralizaron la campaña el viernes y el sábado y cuyos efectos en la campaña todavía se desconocen.

La gran ausencia en el funeral de los agentes fue la de los representantes del Gobierno de España. Aunque sí que estuvieron la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ningún miembro del Consejo de Ministros acompañó a los familiares y la presencia de Sánchez en la costa de Cádiz, donde el narco se cobró dos vidas en 2024, ha sido una de las más esperadas.

"La corrupción del PP está siempre vinculada al narcotráfico"

Montero, que estuvo en el funeral de los agentes, también ha querido dedicarle unas palabras. Así, ha recordado que "ha sido el Gobierno de pedro Sánchez el que ha hecho que hoy en Andalucía haya 3.500 efectivos más que en la época del PP, en la que recortaron 1.500 guardias civiles y policías". Aunque ha defendido la gestión del Ejecutivo progresista, ha puntualizado que tienen que "seguir mejorando".

La candidata de los socialistas, que también ha hecho un alegato en defensa de lo público, ha exigido "explicaciones de por qué la corrupción de su partido está siempre vinculada al narcotráfico". De hecho, le ha recordado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que el sábado tenía un acto con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que esta "no ha explicado sus 12 millones de patrimonio, sabiendo que su marido y su hijastro estaban en el negocio de la droga".

Sánchez ha insistido en la importancia de la movilización del voto socialista. "Hay gente que cuando llegan las generales nos votan", ha apuntado el presidente, que ha señalado que necesitan "gobiernos que sean aliados institucionales de las políticas que la mayoría de la gente apoya del Gobierno de España". Así, ha subrayado que, para lograrlo, es necesario que "todos los votos progresistas vayan al partido y a la candidata que puede gobernar".

Acuerdo para derribar la verja de Gibraltar

La Línea de la Concepción es el tercer municipio de la comunidad que registró una mayor abstención en los últimos comicios autonómicos (60,14%). Sin embargo, el municipio cuenta con el alcalde más votado de España, Juan Franco, que este año respalda por primera vez una candidatura para los comicios del 17M: 100x100 unidos, que aspira a ser un escaño clave para la configuración del Parlamento y el Gobierno andaluz.

"Hemos logrado por fin después de cientos de años derribar el último muro que queda dentro de la Unión Europea", ha recordado el presidente. No es la primera vez que Sánchez participa en la campaña de las andaluzas, repetirá otra vez en Granada y Dos Hermanas, pero la elección de La Línea no es casualidad. En el próximo mes de julio, el acuerdo entre la UE y Gibraltar será una realidad y la frontera desaparecerá.

La desaparición de la verja marcará el futuro más próximo de los vecinos de la comarca y, según Sánchez, Montero ha sido la "hacedora" de este acuerdo. "Hoy tenemos aquí al presidente del gobierno que va a derribar la verja ya, una reivindicación histórica del Campo de Gibraltar", ha defendido la candidata de los socialistas andaluces, que le ha pedido al presidente andaluz que termine con las "narcovillas".