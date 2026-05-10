Sondeo Andalucía: El 40% de los andaluces prefieren que el PP pacte con el PSOE y el 37%, con Vox

Andalucía entra hoy en la última semana de campaña electoral con la mayoría absoluta del PP en el aire. Si finalmente las urnas no se la brindan, Juanma Moreno deberá decidir a partir del próximo lunes qué socios busca para su investidura y bajo qué condiciones. Los andaluces prefieren que el presidente de la Junta alcance los 55 escaños que le permitan seguir gobernando sin ataduras, pero creen que no lo conseguirá y tendrá que negociar. ¿Con quién? Ahí es donde el electorado andaluz se divide entre los partidarios de entenderse de nuevo con Vox y quienes optarían por buscar al PSOE.

Esta es, al menos, la fotografía que muestra la encuesta preelectoral del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica. El 44,7% de los andaluces creen que el PP ganará las elecciones del 17 de mayo sin alcanzar la mayoría absoluta, mientras que un 28,4% considera que sí la obtendrá. Solo un 13,7% prevé una victoria del PSOE, e incluso un 3% afirma que la candidata socialista, María Jesús Montero, podría tener mayoría absoluta, desafiando a todas las encuestas, que le pronostican el peor resultado del partido en uno de sus históricos graneros de voto.

La previsión de que el PP revalidará la mayoría absoluta es mayor entre los hombres (31%) que entre las mujeres (26,1%) y entre las franjas de edad más altas, aunque en todos los segmentos gana la creencia de que Moreno no superará el umbral de los 55 diputados. Lo mismo ocurre en todas las provincias, pero donde más se confía en la mayoría absoluta es en Granada, Málaga, Jaén y Huelva.

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En cuanto al resultado preferido por los andaluces para el próximo domingo, la opción más mencionada es una victoria del PP con mayoría absoluta, con un 31,5%, seguida, a cierta distancia, por los que les gustaría una mayoría absoluta del PSOE (19,1%). Es decir, la mitad de los andaluces quieren escenarios postelectorales que garanticen la estabilidad, de manera que el vencedor de los comicios no necesite pactos para gobernar.

Tanto hombres como mujeres prefieren una mayoría absoluta del PP, pero mientras ellos optan como segunda opción por una victoria de Moreno con una mayoría relativa, a ellas les gustaría como segundo escenario una mayoría absoluta del PSOE. Por edades hay más diferencias. Uno de cada tres andaluces a partir de 45 años prefieren que Moreno gane con mayoría absoluta, ese porcentaje se queda por debajo del 30% entre los electores de 30 a 44 años, y por debajo del 20% entre los votantes más jóvenes.

Los andaluces de 18 a 29 años están bastante divididos: el 19% quieren que gane Montero sin mayoría absoluta, el 18,3% prefieren una mayoría absoluta del PP, el 17,8% optan por una mayoría absoluta socialista, y el 17,2% desean que venza Moreno pero sin mayoría absoluta. Por provincias, la preferencia por una mayoría absoluta del PP se dispara en Huelva (40,1%) y Granada (37,4%), y es bastante más discreta en Cádiz (28%), Sevilla (28,4%) y Córdoba (29,7%).

Gráfico de barras que muestra los resultados preferidos. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

El trabajo de campo del sondeo se efectuó, a partir de 802 entrevistas, del 29 de abril al 6 de mayo, por lo que recoge los efectos de la primera semana de la campaña electoral, marcada por el primer debate entre los cinco candidatos y los ataques a Moreno por su gestión de la sanidad pública, en una legislatura sacudida por el escándalo de los cribados del cáncer de mama. El candidato del PP también ha tenido que responder por la vivienda y la "prioridad nacional" de Vox, condición que los ultras pondrán sobre la mesa si sus votos son decisivos.

Si finalmente el PP no obtiene la mayoría absoluta, los andaluces se muestran divididos acerca de cuál sería el mejor socio para la gobernabilidad entre los que les gustaría que Moreno se volviera a entender con Vox, como hizo en su primera legislatura como presidente de la Junta (2018-2022), y quienes preferirían que el aliado fuera el PSOE. El 39,4% de los electores apoyan los acuerdos con la extrema derecha y el 37% es partidario de buscar el pacto con los socialistas. El 8,6% se decantaría por otros partidos y el 14,9% no manifiesta ninguna preferencia o declina contestar a la pregunta.

Pero, ¿qué opinan los votantes del PP? Pues el 62,5% de quienes votaron a Moreno en 2022 prefieren que llegue a acuerdos con Vox frente al 19,6% que se inclina por pactar con el PSOE. El apoyo de los electores socialistas a una hipotética alianza con los populares roza el 70%, mientras que el respaldo de los votantes ultras a una entente con el PP se sitúa en el 90%. Los simpatizantes de Por Andalucía y de Adelante Andalucía, aunque sea con una pinza en la nariz, preferirían que el PSOE fuese quien influyera en la gobernabilidad del PP.

Gráfico de barras sobre la preferencia de acuerdos en caso de no conseguir la mayoría absoluta. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Las preferencias cambian según el sexo y la edad. El 42,7% de los hombres están a favor de que el aliado sea Vox, frente al 36,9% de preferencia por el PSOE. En cambio, el 41,8% de las mujeres quieren que la muleta de Moreno sea la socialista y el 31,7% aceptan la colaboración con los ultras. Por edades, los andaluces más jóvenes, de 18 a 44 años, ven con mejores ojos al PSOE y alrededor del 45% avalaría acuerdos con Montero. De 45 a 59 años gusta más Vox (40,6%), y a partir de los 60 años hay un empate y cada partido atrae a un tercio de este segmento.

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Por circunscripciones, el PSOE es el socio preferido en cinco de las ocho provincias andaluzas (Sevilla, Córdoba, Málaga, Cádiz y Jaén), mientras que Vox está por delante en Almería, Granada y Huelva. La preferencia por los socialistas es especialmente elevada entre los jiennenses (46,9%), los sevillanos (42,5%) y los malagueños (40,3%). Por el contrario, el aval a los acuerdos con la ultraderecha se dispara sobre todo entre los almerienses (50,1%), los granadinos (44,1%) y los onubenses (45,9%). Cordobeses y gaditanos están más igualados en sus preferencias.