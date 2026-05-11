Aemet avisa de una masa de aire frío en España que Andalucía esquivará con hasta 29 grados en estos puntos

Una borrasca atlántica sigue presente en la península este principio de semana, afectando ligeramente a Andalucía con lluvias este lunes por la mañana, además de escasas también el martes y el miércoles en puntos dispersos de la región. Todo antes de que llegue a la España peninsular a partir del miércoles vientos que arrastrarán una masa de aire frío, pero que Andalucía evitará con temperaturas de hasta 28 y 29 grados en algunos puntos, según informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet.

Posibilidades de lluvia esta semana en Andalucía

En general, según informas los mapas meteorológicos de Aemet, consultados por El Correo de Andalucía, las lluvias serán escasas esta semana tras las habidas este lunes por la mañana. El martes de madrugada puede haber precipitaciones muy débiles y dispersas en Huelva, norte de Sevilla y Córdoba, Jaén, Granada y Málaga. El miércoles la inestabilidad solo se circunscribe a la provincia de Huelva, también muy débiles y con la aparición de claros. Y ya más adelante, aumentando la incertidumbre, el sábado se esperan precipitaciones también muy escasas en la fachada oriental de Andalucía y el litoral mediterráneo, situación que seguiría el domingo, pero igualmente con muy poca incidencia.

Lluvias el martes a las 12.00 horas en Andalucía. / Aemet

Llega una masa de aire frío a la península según Aemet

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, avisa de que la semana estará marcada en España por dos fases: primero, por la presencia de una borrasca atlántica, con lluvias sobre todo en el norte y oeste peninsular; y, a partir del miércoles, por la entrada de vientos de latitudes altas que arrastrarán una masa de aire frío. Ese cambio dejará temperaturas claramente más bajas de lo normal en amplias zonas del país, con ambiente más propio de marzo que de mediados de mayo, precipitaciones en el norte, chubascos dispersos en el interior y nieve en zonas de montaña. Andalucía, sin embargo, quedará en buena medida al margen de ese episodio frío, con lluvias escasas y valores más templados que en el centro y norte peninsular.

Según las previsiones de Aemet para la comunidad, el martes aún podrán darse precipitaciones débiles y dispersas en puntos de Huelva, norte de Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada y Málaga, pero las temperaturas seguirán siendo suaves. Las máximas se moverán en general entre los 20 y los 24 grados, aunque destacarán los 26 grados previstos en Málaga y los 28 en Huércal-Overa, en Almería. El miércoles, mientras el viento del norte comenzará a hacer bajar los termómetros de forma notable en la mitad norte de España, Andalucía mantendrá un ambiente más benigno, con 25 grados en Sevilla y Écija, 26 en Málaga y hasta 27 en Vélez-Málaga.

El jueves y el viernes se notará más el contraste con el resto del país: mientras Del Campo habla de máximas por debajo de los 15 grados en zonas del interior norte y este peninsular, Andalucía conservará registros propios de mayo. Córdoba, Sevilla y Granada rondarán los 25 grados el jueves, Málaga alcanzará los 27 y Andújar (Jaén), Écija o Lebrija (Sevilla) se situarán entre los 26 y los 27 grados. De cara al fin de semana, aunque aumenta la incertidumbre y podrían aparecer lluvias muy escasas en la fachada oriental y el litoral mediterráneo, las temperaturas tenderán a subir de nuevo en el valle del Guadalquivir, con 26 grados en Sevilla el sábado y hasta 28 el domingo, 27 en Córdoba y 29 en Andújar.