Amama lanza un 'Me too' contra la Junta de Andalucía por los fallos en los cribados a las puertas del 17M: 40 mujeres denuncian retrasos en pruebas y revisiones

El Me Too ha irrumpido en Andalucía, aunque esta vez no para denunciar la violencia machista -como ocurrió en el origen del movimiento en Estados Unidos-, sino para señalar los retrasos en la atención oncológica. A menos de una semana de que se celebre las elecciones del 17M, la Asociación Amama, en pleno conflicto con la Junta de Andalucía por la crisis de los cribados de cáncer de mama, ha lanzado una campaña de testimonios en formato vídeo en la que decenas de mujeres de siete provincias andaluzas relatan sus casos. Todas comparten un mismo hilo conductor: demoras en los resultados de los cribados, en las revisiones o en pruebas clave para el diagnóstico y seguimiento del cáncer.

El arranque de esta campaña no solo coincide con la recta final hacia unos comicios que podrían darle la mayoría absoluta al PP, también con el segundo debate electoral, esta vez en Canal Sur. Cabe recordar que en el primer cara a cara de los representantes de las formaciones políticas la crisis de los cribados tomó especial protagonismo para los partidos de la oposición. Las constantes acusaciones a la "mala gestión" de la Junta de Andalucía se convirtió en epicentro del debate de inicio a fin. Precisamente, la falta de respuesta del propio jefe del Ejecutivo autonómico ante la gestión de este escándalo recrudeció las reproches de María Jesús Montero (PSOE) o José Ignacio García (Adelante Andalucía).

Esta campaña, por lo tanto, coincide con la celebración del segundo duelo electoral, donde la crisis de los cribados y la gestión de la sanidad pública volverá a posicionarse como uno de los temas más firmes para la oposición y uno de los más sensibles para el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

No sería una sorpresa que estos nombres y apellidos se mencionaran durante el debate de esta noche. De hecho, a solo unas horas de que haya comenzado la campaña de la asociación, la propia secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha cogido el testigo de la acción alertando de que “los retrasos en los diagnósticos de cáncer no son números, son miles de personas y familias” a las que “les han fallado la sanidad, la Junta y Moreno Bonilla”. De esta manera, Montero ha reaccionado en su perfil en X a los vídeos de decenas de mujeres que están difundiendo en redes sociales Amama y las Mareas Blancas.

40 pacientes de siete provincias

Ya son más de 40 personas, según Amama, las que se han sumado a la iniciativa enviando sus vídeos a la entidad para que esta los publique en sus redes sociales. En ellos cuentan sus historias y los obstáculos a los que se han enfrentado durante su experiencia con el cáncer en una grabación de alrededor de 50 segundos. Tal como explica la propia presidenta de la asociación, Ángela Claverol, el objetivo de la campaña es "visibilizar los retrasos oncológicos en Andalucía". A pesar de que la batería de vídeos se han comenzado a publicar este lunes desde primera hora de mañana, la representante de la organización asegura que seguirá activa mientras sigan llegando vídeos de afectadas. "La campaña no terminará cuando acaben las elecciones. Nos da igual quien gobierne, esto es un problema de base", defiende la portavoz.

La campaña no terminará cuando acaben las elecciones. Nos da igual quien gobierne, esto es un problema de base Ángela Claverol — Presidenta de la Asociación Amama

A las historias conocidas por la lucha contra los fallos del cribado, como Anabel, Cristina o Rosario, se suman casos nuevos que relatan otras problemáticas. Entre ellos, el caso de Montse. Esta onubense notó un bulto en el pecho el 14 de octubre de 2025 y hasta el 22 de octubre no consiguió la cita con su médica de familia. Según relata en la grabación, la primera prueba, la mamografía, fue el 12 de noviembre y hasta el 18 de febrero de 2026 no le informaron en la consulta de cirugía de mamá de que tenía cáncer. "El tratamiento principal lo he recibido recientemente, el 16 de abril, y han pasado, por tanto, seis meses menos dos días desde mi sospecha inicial de que podía tener cáncer. Concretamente esos son 184 días de la espera más difícil", denuncia esta andaluza en las redes sociales de Amama.

El caso de esta paciente, según la asociación, es uno de muchos. Por el momento, la campaña ya ha recopilado más de 40 vídeos: 25 son de retrasos diagnósticos producidos en el cribado de cáncer de mama y 11 casos de mujeres que se palparon un bulto, y también pasaron hasta 24 meses desde la sospecha inicial de cáncer hasta su tratamiento principal. "Sabemos que se va a ir sumando gente a la campaña, invitamos a todos los pacientes oncológicos andaluces a que nos cuenten sus historias", insiste.

El informe sobre el cáncer en Andalucía

El inicio de esta iniciativa coincide con la reciente publicación de un estudio de llevado a cabo por tres investigadores de la salud pública publicado en Gaceta Sanitaria (la revista de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria). En él, los autores identifican una sobre mortalidad por cáncer en Andalucía durante el periodo 2019 y 2024, “coincidente con la profundización en el proceso de privatización de la sanidad pública en Andalucía”. En concreto, sostienen que en Andalucía se han producido "3.701 muertes de más por tumores malignos (1.297 en mujeres y 2.404 en hombres)”.

"Esta campaña que estamos haciendo pone rostro a los datos de este estudio. Nos morimos más en Andalucía que en otras comunidades", apunta Claverol, insistiendo en que el consenso médico indica que desde la sospecha inicial por cáncer hasta el tratamiento no deben pasar más de dos meses y que "un retraso de tres meses puede aumentar hasta un 26% la mortalidad". "Los vídeos muestran que esto es la punta del iceberg, porque además de la mortalidad, los retrasos diagnósticos empeoran notablemente la vida de las personas supervivientes de cáncer", remarca la representante de la asociación.

Esta "llamada de atención" a la administración pública y a la gestión del sistema sanitario público, seguirá latente en las próximas semanas. "Es importante que la gente sepa que tener cáncer en Andalucía es lo peor que te puede pasar", sentencia Claverol.