Andalucía abre la matrícula de la PAU para más de 65.000 estudiantes y aplaza a 2027 el cambio de ponderación de las Matemáticas

Las universidades públicas andaluzas han abierto los plazos de matrícula para la Prueba de Acceso a la Universidad de 2026. Se trata de un trámite imprescindible para poder realizar los exámenes de la PAU, cuya gestión corresponde a cada una de las nueve instituciones académicas públicas que imparten estudios de grado en Andalucía. Por este motivo, los calendarios de inscripción varían en función de la universidad. La cita llega, además, con una aclaración relevante para los futuros universitarios: el nuevo criterio de ponderación de las Matemáticas en el cálculo de la nota de admisión no se aplicará todavía en este proceso, sino que entrará en vigor para el acceso al curso 2027/2028.

La prueba se celebrará este curso los días 2, 3 y 4 de junio en convocatoria ordinaria y entre el 30 de junio y el 2 de julio en la extraordinaria, según el calendario aprobado por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía. En 2025, entre ambas convocatorias, se matricularon en la PAU un total de 65.613 estudiantes en la comunidad, más del 20% del alumnado examinado en toda España.

A estas pruebas pueden presentarse los estudiantes de segundo de Bachillerato, los de Ciclos Formativos de Grado Superior -que solo concurren a la Fase de Admisión, la parte voluntaria- y quienes deseen repetir la evaluación para subir nota.

Aunque cada universidad organiza el procedimiento con sus propios plazos, la matrícula se realiza de forma telemática a través de las páginas web de cada institución. El trámite incluye el registro previo, la elección de asignaturas -tanto de modalidad como optativas- y el pago de las tasas correspondientes.

Los alumnos deben obtener previamente un usuario en el campus virtual de su universidad, necesario para formalizar después la matrícula tanto en la Fase de Acceso como en la de Admisión. En el caso de los estudiantes procedentes de Bachillerato que se presentan por primera vez, deberán seleccionar obligatoriamente las cuatro materias de la Fase de Acceso.

Además de los datos personales, el formulario de inscripción solicita información de contacto, como el correo electrónico y el teléfono móvil, que serán utilizados para remitir comunicaciones relacionadas con la prueba. También permite indicar posibles exenciones en el pago de tasas, como las vinculadas a familia numerosa, discapacidad o la condición de víctima de violencia de género o terrorismo. Del mismo modo, recoge si el estudiante necesita alguna adaptación para realizar los exámenes por necesidades específicas.

El pago de las tasas puede realizarse también de manera telemática, mediante el enlace habilitado por cada campus y con tarjeta bancaria, sin necesidad de acudir a una entidad financiera.

El cambio en Matemáticas se retrasa a 2027/2028

Uno de los cambios previstos en el sistema de admisión universitaria, el nuevo criterio de ponderación de las Matemáticas, no se aplicará todavía en la PAU de 2026. La modificación entrará en vigor para el acceso al curso 2027/2028.

La medida afecta a aquellos grados en los que Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II ponderan con el coeficiente máximo, un 0,2. En esos casos, solo se tendrá en cuenta la asignatura que resulte más favorable para el estudiante entre las dos Matemáticas, junto con otra materia distinta. El cambio tendrá incidencia sobre 35 grados de tres ramas de conocimiento: Ciencias de la Salud, Ciencias y Ciencias Sociales y Jurídicas. Según la Consejería, el objetivo es ajustar mejor el perfil de acceso del alumnado a las competencias que después exigen estos estudios universitarios.

En los últimos años se ha detectado una tendencia creciente entre los aspirantes a elegir ambas Matemáticas para intentar sumar los cuatro puntos posibles en la Fase de Admisión, dejando fuera otras materias también relevantes para el grado al que quieren acceder y que igualmente ponderan 0,2. Es el caso, por ejemplo, de Biología o Química en titulaciones como Medicina. Por lo tanto, las Ciencias de la Salud será la rama más afectada por esta modificación, ya que la medida incide sobre sus 14 titulaciones. Entre ellas figuran algunos de los grados más demandados del sistema universitario público andaluz, como Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia, Podología, Nutrición, Óptica y Optometría, Veterinaria, Psicología u Odontología.

Plazos por universidades

La Universidad de Almería ha fijado el periodo de matriculación de la convocatoria ordinaria entre el 14 y el 26 de mayo. En la Universidad de Cádiz, el plazo estará abierto del 18 al 26 de mayo, mientras que en la Universidad de Córdoba será del 19 al 27 de mayo.

En la Universidad de Granada, la matrícula podrá formalizarse del 18 al 22 de mayo. En la Universidad de Huelva, del 18 al 26 de mayo. En la Universidad de Jaén, el plazo comenzó el 11 de mayo y se prolongará hasta el 26 de mayo. La Universidad de Málaga, por su parte, lo ha establecido entre el 15 y el 26 de mayo.

En Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide abrirá la matrícula entre el 12 y el 25 de mayo, mientras que la Universidad de Sevilla inició el plazo el pasado 4 de mayo y lo mantendrá abierto hasta el 25 de mayo.

Exámenes de años anteriores para preparar la prueba

Los estudiantes pueden consultar en el portal del Distrito Único Andaluz los documentos de orientación y los exámenes de convocatorias anteriores de las distintas materias. El objetivo de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación es facilitar la preparación de una prueba que este curso mantiene el enfoque más competencial implantado en los últimos años y que incluye criterios mínimos comunes de corrección para todas las comunidades autónomas.

Para acceder a este material, los alumnos deben entrar en el portal del DUA, seleccionar la pestaña de Grados, desplegar el apartado Desde Bachillerato y acceder a Orientaciones y exámenes de cursos anteriores.

Junto a los modelos de examen, también está disponible un documento de orientación para cada asignatura. En él se detallan el programa lectivo y los objetivos de conocimiento, la estructura de la prueba, las instrucciones para su elaboración y los criterios generales de corrección.