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Debate electoral de Canal Sur, en directo: los cinco candidatos se enfrentan en una cita decisiva para el 17M

El segundo y decisivo encuentro de la campaña electoral es determinante para las aspiraciones de Juanma Moreno de revalidar la mayoría absoluta y del resto de partidos por dar un vuelco de última hora

El Correo

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Sevilla

Los cinco principales candidatos a las elecciones autonómicas del 17-M se enfrentan en el segundo y decisivo debate electoral. El encuentro se retransmite por Canal Sur Televisión en directo este lunes, cuando apenas quedan ya seis días para que los andaluces acudan a las urnas. Se trata por tanto de una de las últimas oportunidades para el candidato del PP, Juanma Moreno, de afianzar el voto que le marcan las encuestas para acercarse a la mayoría absoluta y del resto de formaciones políticas por dar un vuelco a las encuestas.

El debate de Canal Sur está moderado por los periodistas Blanca Rodríguez y Fernando García. Comenzará con un 'minuto de plata' en la ronda inicial a cada uno de los participantes y, a continuación, se articulará en torno a tres bloques temáticos: Economía y empleo; Política social, sanidad, vivienda, igualdad, educación y dependencia; Gobernanza, financiación autonómica, Andalucía en España y en Europa, transparencia y buena gobernanza.

DIRECTO | Último debate electoral del 17M en Canal Sur con los candidatos a la Junta de Andalucía / El Correo

Al contrario de lo que ocurrió en el debate de RTVE en esta ocasión tanto la posición en el plató como el orden de los turnos está fijado en función del número de votos que alcanzaron en las elecciones autonómicas. De esta forma, los candidatos con más apoyos han tenido la posibilidad de elegir sus prioridades antes.

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El debate electoral estará marcado por la huelga convocada por los trabajadores de RTVA que van a realizar paros parciales los días 11, 12 y 14 de mayo. Según RTVA, estas movilizaciones podrían afectar, entre otros espacios electorales, a la celebración del debate de este lunes. En concreto, la huelga consistirá en paros parciales de cuatro horas durante esas tres jornadas de campaña electoral.

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