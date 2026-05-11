Andalucía
ENCUESTA: ¿Quién ha ganado el segundo debate electoral de Andalucía? Vota aquí por el mejor candidato del 17-M en RTVA
El segundo debate electoral de la campaña andaluza mantiene vivo el pulso entre los candidatos de las principales formaciones políticas en la carrera por llegar a San Telmo
Canal Sur (RTVA) ha sido la sede este lunes 11 del segundo y último debate a cinco planificado durante la campaña de Elecciones de Andalucía 2026. Juanma Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía), los candidatos a la Junta de Andalucía de los principales partidos políticos, han vuelto a poner sobre la mesa sus diferentes alternativas, demostrando que el pulso entre ellos se mantiene vivo en la carrera por llegar a San Telmo.
Este segundo debate, moderado por los periodistas Blanca Rodríguez y Fernando García, seguirá las directrices del Plan de Cobertura electoral. El guion pactado por las partes incluía tres bloques temáticos: economía y empleo; política social, sanidad, vivienda, igualdad, educación y dependencia; gobernanza, financiación autonómica, Andalucía en España y en Europa, transparencia y buena gobernanza. Durante cada uno de estos bloques, cada candidato ha dispuesto de cinco minutos de turno de palabra, amén de una última ronda de un minuto como cierre del debate.
¿Quién ha sido el vencedor del segundo debate electoral de Andalucía?
El análisis técnico que realizan los partidos tras un debate no siempre coincide con la percepción que se forma la ciudadanía al otro lado de la pantalla. Por eso, desde El Correo de Andalucía invitamos a nuestros lectores a valorar quién ha transmitido una mayor solvencia, qué candidato ha planteado propuestas más creíbles y útiles para los andaluces y quién ha sabido aprovechar mejor el siempre decisivo “minuto de oro”.
Con las cámaras ya apagadas en Canal Sur, comienza ahora el verdadero termómetro electoral: el que se mide en la calle, en las conversaciones y en los próximos actos de campaña. Así, los resultados de esta encuesta permitirán conocer cuál ha sido la sensación real que deja entre los andaluces este segundo y último debate electoral, en una noche clave dentro de la recta final hacia las elecciones andaluzas de 2026.
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