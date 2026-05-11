Manu Sánchez desvela en exclusiva el nombre de su nuevo programa en RTVE

Entre la actualidad del hantavirus, Manu Sánchez ha dado una pista más sobre su nuevo proyecto en RTVE. Lo ha hecho en otro programa de la televisión pública, Malas lenguas. Con un afectivo "bienvenido a esta tu casa", le ha recibido Jesús Cintora, presentador del espacio, convirtiéndose durante unos minutos en comentarista improvisado del desembarco del MV Hondius, el crucero que mantiene en vilo a España y a medio planeta.

Combinando información y humor, y tras hacer alguna que otra broma sobre las ratas del barco, Manu Sánchez ha entrado en materia para adelantarnos alguna que otra pista de lo que será su salto a la televisión pública española y desvelando, en exclusiva, el nombre de este nuevo programa: "El Perro Andaluz" by Manu Sánchez.

"Ya tenemos nombre", le adelantaba a Jesús Cintora, un nombre que supone un guiño a muchos referentes para el humorista, como lo es Salvador Dalí, Luis Buñuel, Martínez Ares y el Carnaval de Cádiz, Juan Ramón Jiménez... y un recuerdo, sobre todo, a un precursor, a Jesús Quintero y su tan aplaudido Perro Verde, uno de los formatos que revolucionó en su día la televisión. "Quintero es un maestro que nos ha enseñado cuando hay que hablar y cuándo hay que callar", aludiendo a ese dominio único que el recordado presentador onubense tenía sobre los silencios ante el micrófono.

Junto a esta revelación exclusiva se ha emitido un gag que ha bromeado, entre luces de neón, con el ya tan popularizado "Perro Sánchez". "El de los neones ya está despedido", bromeaba Manu Sánchez, quien no ha querido desvelar nada más de este proyecto que mantiene tan ilusionado al presentador de Tierra de talento y que supondría su regreso a la televisión nacional.

Una producción hecha en Andalucía

Será un programa "desde Andalucía al mundo", reivindicó el presentador tras anunciar este nuevo formato. Han sido muchas las veces en las que el comunicador ha dejado claro que no querría dejar de poder trabajar desde Andalucía, haciendo una gran reivindicación de la necesidad de que el talento no se tenga que exportar fuera para trabajar. "En nuestro sector la pregunta lógica es ¿cuándo os mudáis con la productora a Madrid o a Barcelona? Hemos decidido apostar por el audiovisual desde Andalucía, por montar el primer plató digital de este país en Andalucía, porque el equipo sea andaluz, porque el talento sea andaluz", dijo en una entrevista en El Correo de Andalucía. Una máxima que este gran defensor de la autonomía lleva años defendiendo como bandera.

El de Dos Hermanas ha agradecido la apuesta de TVE por un “humilde payaso raso” y ya ha avanzado que es "un proyecto muy bonito", en el que están todavía trabajando y del que darán más detalles próximamente. Se estrenará pronto, confirmaron desde su productora. "Acostúmbrense a verme por aquí", avanzó, con un formato con el que quieren "divertir y hacer pensar, reflexionar" y que "se va a hacer desde Andalucía para España y para el mundo". Para su productora 16 Escalones es importante la apuesta del ente público por "la industria andaluza y por los profesionales" que desde la comunidad andaluza se baten el cobre.