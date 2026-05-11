Guardia civiles salvan la vida a una joven de 26 años justo después de visitar a los heridos de la tragedia de Huelva

La Guardia Civil de Cádiz atendió este sábado de urgencia a una joven de 26 años que había quedado inconsciente en un establecimiento de El Puerto de Santa María.

Los hechos ocurrieron después de una jornada especialmente dura para varios efectivos del Servicio Marítimo Provincial de Huelva, que se habían desplazado hasta el Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) para visitar y acompañar a los compañeros heridos en el trágico suceso ocurrido el pasado 8 de mayo en Huelva, donde perdieron la vida dos guardias civiles.

Tras abandonar el centro hospitalario, aún marcados por la emoción y el dolor de la visita, los agentes decidieron detenerse para almorzar en la Venta El Cepo, situada en la carretera A-2078, sobre las 16:00 horas.

Fue entonces cuando un trabajador del establecimiento solicitó su ayuda con urgencia al comprobar que una clienta, una joven de 26 años, se había desvanecido y permanecía inconsciente.

Sin dudarlo, los guardias civiles actuaron de inmediato, iniciaron maniobras de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, al tiempo que activaban los servicios sanitarios. Gracias a su rápida intervención, la joven logró recuperar la consciencia antes de la llegada de los servicios médicos.

Una actuación que, en medio del dolor por la pérdida de dos compañeros, volvió a demostrar la entrega y la vocación de servicio de la Guardia Civil.