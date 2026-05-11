¿De qué hablan los andaluces? Seguridad ciudadana, política y cambio climático copan el debate de la esfera pública en Andalucía

Entender las intensidades de los argumentos que se utilizan en la esfera pública. Este es el objetivo del Estudio de Tendencias Informativas de Andalucía, bajo el título Medios y redes: lo que importa a la sociedad, que ha elaborado el grupo Prensa Ibérica en el último año. Política, seguridad ciudadana, empleo o cambio climático son los temas que copan el consumo informativo de los andaluces. Además, los ciudadanos en Andalucía sienten una mayor afinidad por los temas que afectan a la vida diaria: de economía a vivienda, pasando por la seguridad. En redes sociales, gana terreno la actualidad política, que genera altas cifras de alcance.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, un total de 8,6 millones de navegadores únicos con IP en Andalucía han consultado noticias en Prensa Ibérica generando más de 53 millones de páginas vistas. Este estudio analiza qué temas han generado interés informativo en prensa y también observa cómo esos mismos temas han generado conversación en redes sociales, una conversación que se traduce en 25 millones de mensajes. Para su elaboración, se ha combinado tecnología avanzada de análisis de datos desarrollada por Prensa Ibérica y LLYC. Las conclusiones de este extenso estudio han sido presentadas por Joan Cañete, Director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica y Bárbara Guillén, directora de estrategia de negocio de Europa de LLYC.

Examinar sobre qué temas conversan los andaluces es la base de este informe. Entre los resultados, la seguridad ciudadana, el cambio climático y la política encabezan el volumen de páginas más vistas y el mayor tiempo total de lectura. Sin embargo, los temas que generan una mayor retención del usuario -respecto al volumen de lecturas completadas- son el transporte y la movilidad, la economía y el empleo, así como la vivienda. Tres asuntos cercanos y próximos al día a día de las personas. Finalmente, la política, la seguridad ciudadana y el empleo copan el alcance en redes sociales.

"Lo micro mata a lo macro", afirmaba Joan Cañete para indicar cómo los andaluces tienden a darle una mayor importancia y conversar sobre aquellos temas que les afectan directamente en su día a día. Entre estos, destacan la seguridad económica en el hogar o las derivadas urbanísticas para combatir los efectos del cambio climático. "La anticiación para estudiar cómo se moviliza la conversación", indicaba Bárbara Guillén a la hora de justificar el por qué de este estudio a gran escala sobre los lectores de Prensa Ibérica en Andalucía: "El reto es decidir y conectar mejor". Al tiempo, destacaba el importante papel de la inteligencia artificial (IA) y la consiguiente polarización que alimentan estas nuevas herramientas. Algo que se nota a la hora de extraer conclusiones de este tipo de informes.

Política, economía y seguridad ciudadana encabezan el ranking

La actualidad política concentra la mayor parte del consumo informativo ocupando el primer lugar del ranking de las tendencias informativas en 2025, con especial atención a la cobertura de casos judiciales vinculados a la actividad política. El pico aparece en junio al coincidir episodios de alta visibilidad como novedades del caso Koldo, el informe de la UCO sobre Santos Cerdán y la polémica generada por las declaraciones del alcalde de Sevilla sobre la cumbre de la ONU. En redes sociales, la conversación se concentra en la actividad de los partidos. El máximo se registra en junio, impulsado por el caso Koldo y Ábalos, que mantiene activa la conversación sobre corrupción, y la denominada 'Ley Bolaños' sobre la reforma judicial. La figura del presidente de la Junta, Juanma Moreno, actúa como principal polo territorial: los presupuestos, su actividad institucional y el Parlamento andaluz generan consumo propio.

Por su parte, el empleo concentra el mayor interés informativo dentro de la temática económica, seguido por los temas relacionados con el comercio, la fiscalidad y la evolución del sector primario. El principal pico se registra en marzo, impulsado por las novedades en la normativa vinculada a Bizum, distintos contenidos relacionados con fiscalidad y la polémica generada por el aviso de la Junta de Andalucía sobre la posible retirada del teletrabajo a funcionarios. En redes sociales, la conversación se articula principalmente en torno al turismo, seguido por debates relacionados con la macroeconomía y la evolución del empleo. El mes con mayor intensidad conversacional es enero por debates como la discusión sobre la subida de las pensiones y las críticas al Ministerio de Economía en el contexto de tensiones dentro del Gobierno de coalición.

En tercer lugar, se encuentra la seguridad ciudadana. Los accidentes y desastres naturales concentran la mayor parte del interés informativo, seguidos por informaciones relacionadas con otros delitos y la actuación de las fuerzas de seguridad. El principal pico se registra en abril, impulsado por noticias sobre controles y actuaciones de la Guardia Civil, cambios normativos vinculados a la DGT, así como distintas noticias relacionadas con el narcotráfico, accidentes y sucesos. En redes sociales la conversación se concentra principalmente en el resto de delitos, seguido por debates relacionados con el sistema judicial y la actuación de las fuerzas de seguridad. El mayor volumen de conversación se registra en julio, con debates como la relación entre seguridad e inmigración y las controversias en torno a la okupación de viviendas y la percepción de desprotección de los propietarios.

Le siguen el cambio climático, con picos en marzo por los efectos de las borrascas Jana y Laurence; y la sanidad, donde la polémica de los cribados de cáncer de mama supuso uno de los episodios de mayor intensidad en redes sociales. Deporte, transporte y movilidad, así como cultura completan -en este orden- el ranking de las tendencias informativas de los andaluces durante todo el año 2025.

Por provincias, seguridad ciudadana y política encabezan el impacto. La primera es la categoría con mayor capacidad diferencial, que lidera en Granada (alcanzando el máximo absoluto), Huelva, Málaga y Sevilla. Los datos permiten deducir que, en buena parte del territorio, es el tema con mayor capacidad de activación mediática y conversacional. En cambio, política se encuentra en la primera posición en Almería, Cádiz y Jaén. La única excepción al patrón dual es Córdoba, donde el liderazgo lo ocupa Economía y empleo.

Las conversaciones no son estancas

En las conversaciones, los temas se entremezclan y se convierten en argumentos los unos de los otros estableciendo sinergias. En este sentido, la ciudad se eleva como el escenario donde confluyen todas las conversaciones ciudadanas. Según detalla el informe del grupo Prensa Ibérica, el espacio urbano es el lugar donde todo ocurre al mismo tiempo: la adaptación al clima, las reglas que ordenan cómo nos movemos, los nuevos desarrollos urbanísticos, la percepción de inseguridad o la economía medida en precios y en el coste de la vivienda. Como idea clave, Joan Cañete ha señalado que "cuánto más se aleja de la ciudad la conversación, más se tiende a tratar el término con polarización".

El cálculo de esas intersecciones en el consumo de los lectores permite identificar polos conversacionales. Se trata de bloques transversales que conectan múltiples ámbitos temáticos y concentran gran parte de la conversación. En este apartado, se observa que el cambio climático es la categoría más tranversal, entendido como la aceptación a la vida cotidiana. Se relaciona directamente con economía y empleo, transporte y movilidad y, por último, vivienda. Por su parte, desde el marco de la economía y empleo se interpretan cuestiones ligadas al acceso a la vivienda, la estabilidad laboral, la transformación urbana y el impacto de los cambios ambientales sobre los sectores productivos. Por último, la seguridad ciudadana se enlaza con temáticas asociadas al riesgo, la regulación y la respuesta institucional.

Además, este informe arroja información sobre las corrientes subterráneas, es decir, relaciones recurrentes entre ámbitos mucho más distintos. Por ejemplo, el transporte con la actividad económica, el turismo con la sostenibilidad, la educación con la inmigración o desigualdad de género y la ciencia con la investigación médica.

Más hombres en la conversación pública

La conversación pública es mayoritariamente masculina en ambos canales, aunque la brecha se amplifica claramente en redes sociales: mientras en prensa los hombres concentran el 56,9% del consumo, en redes alcanzan el 71,3% del alcance. En cambio, en prensa emergen espacios claramente feminizados, sanidad (62,7% mujeres), seguridad ciudadana y cultura, donde la audiencia femenina lidera. Sin embargo, en redes ningún tema logra mayoría femenina pero las mujeres se interesan por encima de la media en cambio climático, sanidad y cultura, lo que indica que se trata de temas especialmente relevantes para ellas.

En cuanto la edad, en prensa está fuertemente concentrada en los mayores de 60 años, que dominan prácticamente todas las temáticas y estructuran la agenda informativa desde una lógica sénior. En redes sociales, el mapa se vuelve más equilibrado: aunque el segmento de más de 60 mantiene un papel relevante -especialmente en política y seguridad-, la conversación se reparte entre generaciones. Cultura y deporte encuentran su principal tracción en los millennials, mientras que economía, sanidad o movilidad se activan más entre la Generación X.