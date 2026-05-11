"¿Niño, eras de Por Andalucía o de Adelante Andalucía?": un exdiputado explica a su madre las diferencias entre partidos

Suena el teléfono de José Manuel Gómez Jurado, exparlamentario de Por Andalucía durante la última legislatura. Es su madre: "Es que estoy aquí en Correos y yo no sé, vamos... ¿Qué partido era: Adelante Andalucía o Por Andalucía? Yo es que no me acuerdo". "Mamá, hija, me he tirado cuatro años en el Parlamento. ¿Todavía no te lo sabes?", le responde con age Gómez Jurado. "Ay, niño, como hay tanta Andalucía...".

De cara a las próximas elecciones autónomicas del 17M, no son pocos los que aún no tienen claro quién es quién. Hasta la propia de madre de un antiguo candidato: "Ya, ya, es que liamos mucho. Bueno, te lo voy a explicar para que se entienda fácil: nosotros somos los del himno, mamá. 'Sea por Andalucía libre'. Por Andalucía", le aclara este político de Puente Genil en un vídeo publicado este pasado domingo en sus redes sociales, dentro de una campaña para diferenciarse de la formación Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García.

"Así es más fácil. Ahí, ahí, ahí, la canción, la canción", le responde la madre a través del teléfono tras la explicación. "Por Andalucía, el de Maíllo. Por Andalucía libre y por la humanidad. Eso es, ¿vale?". "Eso, 'Sea por Andalucía libre y la humanidad. Muy bien, muy bien. Venga, mi vida, ya me he enterado. Hasta luego".

"Somos los que nos arrengamos en los Gobiernos"

Antonio Maíllo, líder de esta coalición compuesta por Podemos, Izquierda Unida, Sumar y otros cuatro partidos minoritarios, se ha empeñado también en numerosas ocasiones en remarcar las diferencias de esta confluencia respecto a Adelante Andalucía. "Somos los que nos arremangamos en los Gobiernos, porque estamos en política para gobernar", ha explicado el propio Maíllo a lo largo de la campaña.

Una postura que contrasta con la que han señalado al respecto desde Adelante Andalucía: "Lo que tenemos claro es que entrar en el gobierno del PSOE para calentar dos sillones genera más frustración que transformación", indicó el presidenciable de esta formación, José Ignacio García. "Creo que necesitamos una izquierda que sea independiente y tendríamos esa dinámica que tienen otros partidos en el Congreso y creo que les va bien: presión, negociación, presión, propuesta, presión, propuesta".