El PSOE andaluz carga contra Juanma Moreno: "Es el hantavirus de la sanidad pública andaluza"

El hantavirus ocupa todas las portadas de la prensa nacional y se ha colado en el debate político. El brote de esta enfermedad en un crucero deja ya tres muertes y su llegada a España se ha convertido en un conflicto político. El candidato del PSOE-A por Málaga, Josele Aguilar, ha cargado contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien ha definido como "el hantavirus de la sanidad pública andaluza".

Queda menos de una semana para las elecciones andaluzas y desde el PSOE insisten en la idea de que los problemas de la sanidad pública andaluza llevan el nombre de Moreno. Los socialistas aprovechan cada ocasión para señalar las debilidades de la sanidad pública de la comunidad. Aun así, las últimas encuestas predicen una nueva caída de escaños hasta los 24 o 27 escaños, el mínimo histórico del partido.

El secretario general de los socialistas malagueños ha asegurado que el líder del PP "es un peligro público para la sanidad pública". Así, ha instado a "corregirlo este 17 de mayo" en las urnas. "Estamos llamados a optar entre una sanidad pública reforzada, por la que apostamos los socialistas y la candidata del PSOE María Jesús Montero, o seguir con el deterioro de la sanidad pública", ha insistido Aguilar.

Las listas de espera de la provincia

El candidato del PSOE-A por Málaga ha estado en un acto junto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y ha recordado la "saturación de las urgencias del Hospital Clínico". "Hay pacientes que pasan hasta 45 horas esperando para poder ser ingresados en una cama hospitalaria, algunos de ellos con graves patologías", ha lamentado para recordar que Moreno "cerró las urgencias del Hospital Civil diciendo que eran innecesarias".

Aguilar, que ha lamentado que hoy se están "viendo las consecuencias de esas decisiones", también ha aprovechado la ocasión para hablar de la situación del Hospital de la Axarquía. El diputado socialista malagueño ha señalado que en este centro "se estaban utilizando técnicas caducadas para los análisis clínicos y se daban instrucciones a los profesionales para que no tirasen ese material caducado".

El socialista ha centrado, como hace Montero en cada mitin, en la sanidad las principales debilidades de las políticas de Moreno. "Estamos viendo cómo se está maltratando a la sanidad pública andaluza y, concretamente, a la malagueña, con las peores cifras de listas de espera que nunca hemos tenido en Málaga". Así, ha asegurado que el PP "hace promesas incumplidas una detrás de otra con nuestra provincia".