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Almonte pone fecha al paseo marítimo de Matalascañas y defiende la zona azul: "Es una gestión adaptada a la realidad de la playa en temporada alta"

El Ayuntamiento prevé finalizar las obras en junio y justifica la ORA por el aumento de tráfico y la presión de aparcamiento en verano

Imagénes de las obras del paseo marítimo de Matalascañas.

Imagénes de las obras del paseo marítimo de Matalascañas. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Huelva

El Ayuntamiento de Almonte ha defendido este martes que la aplicación de la Zona ORA en Matalascañas responde a la necesidad de ordenar el estacionamiento ante el aumento de afluencia en verano. Según el Consistorio almonteño, se trata de una medida dirigida a favorecer la rotación de vehículos y contribuir a una movilidad más fluida en el núcleo costero, donde el espacio público es limitado y la demanda crece durante buena parte del año.

En paralelo a esto, el alcalde de Almonte, Francisco Bella (Ilusiona), ha mostrado el resultado de las obras de reparación del paseo marítimo, asolado este invierno con una sucesión de borrascas que lo ha dejado destrozado en varias zonas. El regidor ha publicado en redes sociales imágenes del avance de las obras, cuya finalización se prevé para el mes de junio, con el objetivo de que esté todo operativo para el verano.

FOTOGALERÍA | Así van las obras del paseo marítimo de Matalascañas, que finalizarán en junio

FOTOGALERÍA | Así van las obras del paseo marítimo de Matalascañas, que finalizarán en junio

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Obras de reparación del paseo marítimo de Matalascañas. / Ayuntamiento de Almonte

Movilidad en verano

Según ha indicado el Consistorio almonteño, "con la llegada del verano, Matalascañas vuelve a enfrentarse a más tráfico, más dificultad para encontrar aparcamiento y más presión sobre un espacio público limitado" y apunta que el objetivo de la ORA es "mejorar la rotación en el aparcamiento, evitar situaciones de saturación y avanzar hacia una gestión más eficaz de la movilidad en los puntos que mayor presión soportan en verano".

"La elevada ocupación de plazas, la concentración de vehículos y la intensidad de uso que registra Matalascañas cada temporada alta hacen necesario adoptar medidas que ayuden a organizar mejor el espacio disponible, facilitar la circulación y compatibilizar la actividad turística y residencial con un funcionamiento más ordenado del núcleo", ha afirmado.

Matalascañas, cerca del 30% de los ingresos municipales de Almonte

En esa línea, subraya que "un análisis económico municipal refleja que Matalascañas concentra el 28,3% de los ingresos del Ayuntamiento", un dato que "confirma su peso dentro del conjunto del municipio". Al mismo tiempo, señala que "su realidad estacional obliga a un nivel de gasto y de servicios superior", lo que "refuerza la necesidad de aplicar medidas de planificación y ordenación ajustadas a la dimensión real que alcanza el núcleo durante los meses de mayor afluencia".

El Consistorio insiste en que "la realidad" de Matalascañas "no puede analizarse únicamente desde su población estable ni desde una imagen fija de los meses de menor actividad" y que su funcionamiento "durante buena parte del año", y "especialmente" en verano, "exige sostener servicios, atender una mayor demanda y adoptar decisiones que permitan responder con mayor eficacia a los problemas que genera la concentración de vehículos y visitantes".

Por ello, el Ayuntamiento defiende que la movilidad y el aparcamiento en Matalascañas "deben abordarse desde la previsión y no desde la improvisación". "La ORA se inserta en esa lógica de gestión, como una medida pensada para ordenar mejor el uso del espacio público y mejorar las condiciones en las que conviven residentes, trabajadores y quienes eligen el núcleo costero como destino", ha añadido.

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Con esta actuación, el Ayuntamiento de Almonte subraya que "mantiene su apuesta" por una gestión "adaptada a la realidad de Matalascañas en temporada alta", con el objetivo de "avanzar hacia un núcleo más ordenado, más habitable y mejor preparado para sostener su actividad estacional".

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