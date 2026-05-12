Amama responde con su campaña 'Me too' a Juanma Moreno: "Falta a la verdad, sí ha habido tres muertes por los fallos de los cribados"

Los fallos en los cribados de cáncer de mama han sido protagonistas de los dos debates electorales celebrados en Andalucía. En el primero, el candidato del PP optó por guardar silencio y evitar una respuesta directa a los requerimientos del resto de candidatos. En el segundo, cambió de estrategia, reconoció un "error de comunicación" y pidió "perdón" pero al mismo tiempo negó con rotundidad que se hayan producido fallecimientos de personas afectadas por los cribados. Esta afirmación del Gobierno andaluz choca directamente con el relato de la asociación Amama respaldado por los grupos de izquierda.

En este escenario, este martes, coincidiendo con el lanzamiento de la campaña 'Me too' en la que cuarenta mujeres cuentan sus experiencias por los retrasos en pruebas diagnósticas o revisiones, la presidenta de Amama, Ángeles Claverol, ha respondido abiertamente al presidente andaluz: "Falta a la verdad, sí hay tres muertes por los fallos en los cribados que han sido comunicadas al SAS y por las que se han iniciado procedimientos de responsabilidad patrimonial de los que han dado acuse de recibo".

En esta línea, la entidad reclamó al Gobierno andaluz que resuelva las reclamaciones patrimoniales existentes sin necesidad de que las víctimas lleguen a los tribunales: "No son indemnizaciones por negligencias médicas, sino por una gestión catastrófica de su gobierno. ¿Por qué no puede ser rápido? Demuestra que son unos incapaces de atender las reclamaciones patrimoniales de cualquier andaluz. No solo habría que indemnizar a las del cribado, sino a todos los andaluces que las presentan", apuntó Claverol.

Con Mareas Blancas

Amama lanzó esta campaña acompañada de la plataforma Mareas Blancas, representada por su portavoz, Sebastián Martín Recio. Junto a ellos la entidad hizo un llamamiento a "alzar la voz" en Andalucía para apoyar a todas las víctimas y para evitar que vuelvan a producirse fallos en el Servicio Andaluz de Salud.

"Es importante que la Junta se deje de ocultismo, es la única comunidad que no se monitorea ningún cribado, no sabemos a quién se le manda una carta, quién va y quién no, cuáles son los resultados. ¿Cómo estamos tan tranquilos ante esta situación? A él lo único que le interesa es ganar las elecciones. Amama se ha convertido en el teléfono de la esperanza en Andalucía, y eso es una pena, porque ese teléfono debería ser el del SAS. Tienen que ser claros con su población, porque está claro que hay ocultismo", concluyó.

El 'Me too'

Amama ha lanzado una campaña denominada 'Me Too' en la que más de 40 personas han enviado sus vídeos a la entidad para que esta los publique en sus redes sociales. En ellos cuentan sus historias y los obstáculos a los que se han enfrentado durante su experiencia con el cáncer en una grabación de alrededor de 50 segundos.

Tal como explica la propia presidenta de la asociación, Ángela Claverol, el objetivo de la campaña es "visibilizar los retrasos oncológicos en Andalucía". A pesar de que la batería de vídeos se han comenzado a publicar este lunes desde primera hora de mañana, la representante de la organización asegura que seguirá activa mientras sigan llegando vídeos de afectadas. "La campaña no terminará cuando acaben las elecciones. Nos da igual quien gobierne, esto es un problema de base", defiende la portavoz.