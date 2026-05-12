Amelia Gallego: "La digitalización nunca sustituirá el cuidado humano, pero es clave para salvar vidas"

El entorno hospitalario actual ha vivido una metamorfosis profunda. Hoy, los enfermeros y enfermeras han asumido un protagonismo directo en la calidad que percibe el paciente, integrando la innovación tecnológica con un trato más humano y cercano.

Un modelo colaborativo en Sevilla: por qué el paciente informado es la gran oportunidad de 2026

La profesión atraviesa un momento clave impulsado por un cambio en el perfil del usuario: un paciente más formado, informado y preocupado por su salud. Para Amelia Gallego, directora de enfermería del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, esto no es un reto, sino una oportunidad.

“Esta realidad ha obligado a adaptar el trabajo enfermero hacia un modelo más colaborativo”, explica Gallego. Ya no se trata solo de aplicar cuidados, sino de acompañar, orientar y tomar decisiones junto al paciente en una relación horizontal basada en la confianza y la comunicación bidireccional. Este nuevo enfoque refuerza las competencias en educación para la salud, promoviendo un autocuidado seguro, especialmente en pacientes crónicos.

De la tecnología al pie de cama: monitorización avanzada y seguridad clínica en Málaga y Marbella

La innovación tecnológica no ha llegado para sustituir al personal, sino para permitirle "cuidar mejor". En centros como Quirónsalud Málaga y Marbella, la digitalización de la historia clínica y la monitorización avanzada permiten una respuesta inmediata.

Alejandro Rodríguez, director de enfermería en Marbella, destaca que la presencia constante del enfermero garantiza la continuidad de los cuidados y la ausencia de incidencias en cada proceso asistencial. Por su parte, Mayte Castelló, desde Málaga, subraya que herramientas como los sistemas de administración segura de medicación permiten anticiparse a los riesgos y dedicar más tiempo de calidad a la persona.

Cómo la educación sanitaria en el Infanta Luisa reduce el estrés de las familias tras el alta

La labor de enfermería es determinante en la velocidad y eficacia de la recuperación. Dolores Leal, directora de enfermería del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, señala que la cercanía diaria permite detectar complicaciones precozmente, reduciendo las estancias hospitalarias y los reingresos.

Sin embargo, el cuidado no termina en el hospital. A través de la educación sanitaria, se instruye al paciente y a sus familias en el manejo de medicación y dietas saludables en casa. "Esto reduce drásticamente la ansiedad y el estrés cuando el paciente recibe el alta", asegura Leal, humanizando un proceso que antes solía ser fuente de incertidumbre.

Especialización y formación continua: el valor diferencial en el Campo de Gibraltar y Huelva

En entornos críticos como las Urgencias, la especialización aporta un valor diferencial. Aurora Delgado, supervisora en el Hospital Quirónsalud Huelva, resalta el papel fundamental de la enfermería en la detección precoz de riesgos para prevenir eventos adversos.

Desde el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, Gema Rufo insiste en que la formación continua es la base para mantener estándares de excelencia y una atención basada en la evidencia científica. "Apostar por perfiles especializados no solo mejora los resultados clínicos, sino que impulsa la innovación y la competitividad de los servicios sanitarios", afirma Rufo.

El futuro en Córdoba: perfiles versátiles con competencias digitales y alta inteligencia emocional

¿Cómo será el enfermero del futuro? Marta Galán, directora de enfermería del Hospital Quirónsalud Córdoba, dibuja un perfil versátil y centrado radicalmente en la persona. Los hospitales del mañana necesitarán profesionales con competencias digitales avanzadas, capaces de participar activamente en la transformación del sistema.

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No obstante, la conclusión de Galán es clara: "La digitalización nunca sustituirá el cuidado enfermero; lo apoya". El futuro de la sanidad en Andalucía seguirá descansando sobre pilares inamovibles: la inteligencia emocional, la empatía y la capacidad de generar confianza en el paciente.