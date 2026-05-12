Antonio Maíllo asegura que "Juanma Moreno contaba los minutos para terminar el debate"

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado que el presidente autonómico, Juanma Moreno "estaba profundamente incómodo, estaba contando los minutos para que terminara" en el último debate antes de las elecciones. Quedan seis días para los comicios y la coalición que auna a Sumar, Podemos e Izquierda Unida ha defendido su papel en el debate.

Tras señalar que el de la cadena pública andaluza ha sido un debate "encorsetado", ha defendido que su formación ha sido la única capaz de "hacer un análisis de la situación para proponer soluciones". Así, ha defendido que la coalición que el mismo lidera, que en el debate ha definido como la unión de la izquierda, ha sido una propuesta de izquierdas "solvente y confiable". "Por Andalucía puede ser determinante", ha insistido.

"Ha habido un bloque en el que se han concentrado muchos asuntos", ha lamentado el candidato sobre el tramo del debate en el que los candidatos se han enfrentado sobre sanidad, vivienda, educación y dependencia. Aun así, ha subrayado que han abordado "todo" lo que han podido. "La candidatura de Por Andalucía traslada un mensaje de certidumbre, seguridad y gobierno", ha insistido Maíllo.

Como ocurrió en el debate que se celebró en televisión española, este ha sido un debate bronco cargado de enfrentamientos y acusaciones cruzadas entre los candidatos de las distintas formaciones. De la sanidad a la financiación autonómica, los cinco partidos que conforman el Parlamento de Andalucía han enfrentado sus distintos modelos de gestión para tratar de convencer a los votantes que todavía hoy están indecisos.