Segundo día de apagón en Canal Sur: la retransmisión se va a negro de nuevo por la huelga de sus trabajadores

Canal Sur se fue a negro de manera temporal el pasado lunes a las 18:00, pocas horas antes del debate electoral. Este martes el corte en la retransmisión ha llegado incluso antes, sobre las 16:15, cuando de nuevo se ha vuelto a producir un apagón en la cadena autonómica. Una suspensión de la emisión que se enmarca en los tres paros convocados por los sindicatos para los días 11, 12 y 14 de mayo.

"Canal Sur interrumpe sus emisiones hasta las 17:00 por los paros convocados por el comité de huelga. Lamentamos las molestias", informa este martes una infografía en mitad de un plano totalmente negro. En este caso, el corte de emisión ha tenido lugar sobre las 16:15, durante el transcurso del programa La tarde aquí y ahora, que presentan Juan y Medio y Eva Ruiz.

En la primera jornada de protestas, celebrada el pasado lunes, se respetaron los espacios publicitarios que por ley tienen asignados los partidos que se presentan a las elecciones andaluzas del próximo domingo. Finalmente, y tras dos horas con la pantalla en negro, poco antes de las 20:00 regresó la emisión, garantizando así la celebración y retransmisión del debate electoral.

Tres días de paro en plena campaña

La huelga iniciada este lunes se extenderá también al martes y el jueves de esta semana. En estas tres jornadas de campaña electoral se harán, por tanto, unos paros parciales de cuatro horas, según recoge Europa Press, una medida que para la corporación "podría alterar el normal desarrollo del Plan de Cobertura Electoral aprobado por el consejo de administración de la RTVA, así como el derecho de los andaluces a recibir información sobre las propuestas de las distintas formaciones políticas".

La dirección de Canal Sur, según ha publicado esta misma agencia, ha mantenido tres reuniones con el comité de huelga - del que se salió UGT- durante esta misma semana para estudiar todas las propuestas. Asimismo, desde la cadena autonómica se han presentado por escrito distintas alternativas, que han sido rechazadas a su vez por el órgano de representación sindical.

El principal punto de discordia entre las partes es la intención de obligar a la empresa a que reserve 57 plazas como "mínimo" del futuro Concurso Oposición para que accedan a Canal Sur trabajadores que actualmente tienen un contrato temporal plenamente conforme a la legalidad vigente, mediante concurso libre sin examen, fuera del procedimiento ordinario previsto en el convenio colectivo (no pasando por las fases de traslado ni promoción interna).