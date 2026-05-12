ENCUESTA | Los lectores de El Correo de Andalucía han votado: estos son los ganadores y perdedores del debate electoral de Canal Sur

Los candidatos a presidir la Junta de Andalucía se volvieron a ver las caras durante la noche de este lunes en el segundo debate televisado de la campaña, celebrado esta vez en Canal Sur. Este nuevo encuentro permitió profundizar en las posiciones de cada aspirante, así como valorar con mayor detalle sus propuestas, sus estrategias discursivas y la forma en que respondieron a los planteamientos de sus adversarios.

Juanma Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía), los candidatos a la Junta de Andalucía de los principales partidos políticos, volvieron a enfrentarse cara a cara en la radiotelevisión pública andaluza, en una cita donde no faltaron los reproches y los cuestionamientos hacia la gestión que cada uno promete en su programa electoral.

Durante la emisión de esta cita, y al igual que hicimos en el primer debate celebrado en RTVE, desde El Correo de Andalucía lanzamos la pregunta a nuestros lectores de quién creen que salió más aventajado de esta discusión conjunta, en la que tuvieron que mostrar tanto sus propuestas como el gobierno que afrontarán si los ciudadanos le dan su confianza el próximo domingo 17 de mayo.

¿Quién ha sido el vencedor del segundo debate electoral de Andalucía?

La lectura estratégica que hacen los partidos y los expertos después de un debate no siempre coincide con la impresión que recibe la ciudadanía desde casa. Por ello, desde El Correo de Andalucía animamos a nuestros lectores a opinar sobre quién ha proyectado mayor solvencia, qué candidato ha presentado propuestas más convincentes y beneficiosas para los andaluces y quién ha logrado sacar más partido al siempre determinante minuto de oro.

A diferencia del primer debate, en el que la candidata socialista salió más ventajosa de la terna en RTVE, los lectores de El Correo de Andalucía ven vencedor del debate de Canal Sur a Juanma Moreno. Con una participación de 4.389 usuarios, un 43% -1.868 votos- ha visto al candidato popular como el más acertado en el debate de la televisión andaluza. Le sigue, con el 25% de los votos, María Jesús Montero, que logra el beneplácito de 1.091 usuarios.

El resto de posiciones coinciden con la percepción del anterior debate: las izquierdas en mitad de la tabla y Vox cerrando la lista. En tercer lugar, se ubica José Ignacio García, con un 16% de los votos -700-; Antonio Maíllo repite en cuarta posición con el 12% de los votos -555- y en el farolillo rojo vuelve a quedar el candidato de Vox, Manuel Gavira, que sólo alcanza el 4% de los votos con el apoyo de 175 usuarios.