Los expertos opinan del debate de las elecciones del 17M en Canal Sur: "Todos han sido más incisivos y apelando a las emociones"

Un debate "más desordenado" que el anterior con una apelación constante al plano emocional. Se nota que los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía han hecho los deberes. Los expertos coinciden en destacar que Juanma Moreno ha salido más fuerte que la anterior cita en RTVE, al igual que María Jesús Montero. De hecho, ambos han protagonizado un rifirrafe en materia de financiación autonómica que ha sido destacado en todos los análisis. El presidente andaluz sí respondió al candidato de Adelante Andalucía tras ser interpelado por los fallos en los cribados. Precisamente, José Ignacio García ha sido destacado como el ganador de este encuentro. Por su parte, Vox lo sigue fiando todo a la prioridad nacional y ha vuelto a monopolizar el debate con este asunto.

La CEO de Malacate Comunicación, Vanesa Navarro, ha destacado los cambios en las reglas del juego de la campaña de las elecciones andaluzas. Entiende que ya no gira sobre ideología, sino sobre "quién interpreta mejor las emociones inmediatas de los andaluces y las andaluzas". Los andaluces encaran ya la recta final para la cita con las urnas del próximo domingo y todo se fía en el plano emocional. Por poner solo varios ejemplos, José Ignacio García animaba a votar con el corazón en su minuto de oro, por su parte, Juanma Moreno se mostraba cariñoso estos días con su mascota en redes sociales, al tiempo que animaba a escoger la papeleta del PP.

Juanma Moreno: corrigió los errores

"Juanma Moreno ha podido salir razonablemente bien del debate". En este sentido, el CEO de Dialoga Consultores, David Hijón, hablaba de un "aprobado por los pelos" del presidente andaluz que ha estado más incisivo en esta ocasión en temas como la crisis del cribado del cáncer de mama o el modelo de financiación autonómica. En esta línea, se ha pronunciado también la presidenta de ACOP, Ana Salazar: "Ha corregido muchísimo los errores del anterior, preparando una respuesta para el cáncer de mama". Una respuesta, a juicio de la politóloga, dirigida exclusivamente a su electorado al no aportar datos concretos, como le había pedido el candidato de Adelante Andalucía.

"He echado en falta que se pusiera el traje más presidencial: no digo de gestión, sino poner datos encima de la mesa", indicaba esta última politóloga. Salazar ha echado en falta que se hable de las inversiones en servicios públicos: "Sacar un poco de pecho de la gestión, la gente lo valora bien, no entiendo por qué no entran en ese ámbito". De presupuestos a inmigración. Vanesa Navarro, de Malacate Comunicación, ha destacado del candidato del PP cómo "ha arrebatado" a Vox el monopolio emocional de la seguridad al abrir el conocido minuto de plata al principio expresando sus condolencias por los guardias civiles fallecidos en el suceso de Huelva. "La gran paradoja del debate", ha indicado.

María Jesús Montero: de menos a más

David Hijón ha destacado de la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, que ha estado "más incisiva" al hablar del modelo de financiación autonómica. La politóloga Ana Salazar coincidía en este análisis: "La he visto ir de menos a más en el debate, al final, ha sacado este tema atacando", en una confrontación con el presidente de la Junta de Andalucía que cataloga de "interesante".

Por su parte, Vanesa Navarro también defendía que la candidata del PSOE es la que "más ha crecido durante el debate: no tiene nada que ver con el primero". Apuntaba que Montero ha conseguido "recentrar la conversación en listas de espera, privatización sanitaria y vivienda". Aseguraba que la candidata del PSOE ha sido sólida, segura y más afilada que en semanas anteriores, incluso en su expresión corporal, en su comunicación no verbal. En cambio, no entendía por qué ha ligado el narcotráfico -tras el reciente suceso de Huelva- con la corrupción del PP: "El clima emocional de la ciudadanía tras el accidente no está en el modo corrupción, está en el modo protección".

José Ignacio García: el ganador del debate

El CEO de Dialoga Consultores ha destacado las "pocas propuestas" de los candidatos, tan solo alguna de José Ignacio García o Antonio Maíllo. Entiende el experto que solo el candidato de la extrema derecha y Adelante Andalucía "han podido colocar los mensajes que querían". De hecho, considera a José Ignacio García el ganador del encuentro de esta noche en Canal Sur. Ana Salazar también coincide en posicionar a García como el ganador de la noche "liderando el espacio de la izquierda", con ataques también al PSOE.

Para la CEO de Malacate Comunicación, Antonio Maíllo y José Ignacio García han sido los candidatos "que mejor han entendido problemas estructurales". A su juicio, el candidato de Por Andalucía ha dejado la frase técnicamente "más brillante de la noche" al decirle a Gavira: "Usted está aquí para que Moreno Bonilla parezca moderado". Entendía la experta que, con estas palabras, ha desmontado el papel de Vox explicando, a su vez, la estrategia del PP. En cambio, la presidenta de ACOP destacaba que ha visto a Maíllo reclamando más protagonismo en el debate, del mismo modo, asumías la experta no entender el "cara a cara" entre este y José Ignacio García: "Se supone que tú ganas más votos cuando compites con el que tienes más diferencias ideológicas".

La prioridad nacional monopoliza el argumentario de Vox

Respecto a la estrategia de la extrema derecha, todos coinciden en destacar lo mismo: Vox lo fía todo a la prioridad nacional. David Hijón ponía el foco sobre la extrema derecha, ya que su candidato "ha repetido las mismas consignas sin parar, en relación con los inmigrantes". Una reflexión que también compartía Ana Salazar: "Ha sido una hora y media de debate con el mismo argumento", al tiempo que destacaba que le parecía "aburridísimo". Manuel Gavira no ha dejado atrás su lema de campaña con el que pretenden hacerse un hueco en el ejecutivo andaluz, al igual que en Aragón y Extremadura.