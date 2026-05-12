María Jesús Montero admite su error en el debate: "Los guardias civiles de Huelva fallecieron en acto de servicio"
La candidata socialista enlazó las condolencias a las familias con un análisis de la siniestralidad laboral, lo que abrió la polémica y generó los reproches de PP y Vox
La muerte de dos guardias civiles cuando perseguían una narcolancha en Huelva estuvo muy presente en el debate electoral de Canal Sur que dio el pistoletazo de salida a la recta final de la campaña del 17M. El candidato del PP, Juanma Moreno, fue el primero en poner en encima de la mesa la tragedia para reclamar más medios y arremeter contra Vox por no haber cancelado la campaña electoral provocando el primer choque con la formación de Santiago Abascal. Pero la polémica la generaron las posteriores intervenciones de los grupos de izquierda, tanto Por Andalucía como el PSOE, que encadenaron las condolencias a las familias de los guardias civiles con una reflexión sobre la siniestralidad laboral.
Esta vinculación, que estuvo presente en la intervención de la candidata socialista, María Jesús Montero, generó posteriormente una batería de reproches por parte del PP y de Vox, que han acusado a los socialistas de considerar la muerte de los dos guardias civiles como un accidente laboral. "Murieron en acto de servicio. Que la candidata del PSOE diga sin despeinarse que fue un accidente laboral demuestra la talla humana y política. Hay que tener decencia, dignidad y mostrar una mínima empatía cuando sucede algo como lo que les ha ocurrido a los dos guardias civiles de Huelva que murieron en acto de servicios", apuntó el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, quien ha lamentado que la candidata socialista a presidir la Junta se refiriera al accidente "como si se hubieran resbalado al entrar en la patrullera o como si se les hubiera olvidado ponerse el cinturón de seguridad...". "No, murieron en acto de servicio en la lucha contra el narcotráfico, persiguiendo a narcotraficantes".
En esta misma línea, el candidato de Vox, Manuel Gavira, arremetió contra PP y PSOE por "usar" la tragedia de Huelva. "Lo que los andaluces escucharon ayer es a un partido socialista que califica de accidentes laborales lo que son asesinatos y un Partido Popular que utiliza todo para hacer política, y en este caso le salió el tiro por la culata", apuntó el candidato de Santiago Abascal quien en el debate afirmó que a través de la técnica de "alto o plomo" se acabaría con el narcotráfico en "una tarde".
Rectificación de María Jesús Montero: "Son muertes en acto de servicio"
El PSOE niega que la intención de la candidata María Jesús Montero fuera equiparar las muertes de los dos guardias civiles con un caso de siniestralidad laboral. Los socialistas argumentan que enlazó las dos ideas siguiendo además la línea que se había abierto previamente en el debate en un bloque dedicado a economía y empleo.
No obstante, Montero quiso aclararse a través de un mensaje difundido en redes sociales: "Todo mi respeto y cariño a las familias y compañeros de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en Huelva. Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y todas".
- Andalucía, en alerta por lluvias y tormentas: tres provincias con aviso amarillo hoy sábado en estas zonas y horas
- ENCUESTA: ¿Quién ha ganado el segundo debate electoral de Andalucía? Vota aquí por el mejor candidato del 17-M en RTVA
- Las playas andaluzas esperan 56.500 toneladas del alga invasora durante 2026: estos son los 40 municipios más afectados
- Andalucía encara otra semana de tiempo fresco y lluvias, según la previsión de la Aemet
- La Junta de Andalucía llega a un acuerdo con las escuelas infantiles y evita la huelga del 11 de mayo: subirá el precio de la plaza 10 euros
- Andalucía abre la matrícula de la PAU para más de 65.000 estudiantes y aplaza a 2027 el cambio de ponderación de las Matemáticas
- Sondeo Andalucía: El 40% de los andaluces prefieren que el PP pacte con el PSOE y el 37%, con Vox
- Aemet avisa de una masa de aire frío en España que Andalucía esquivará con hasta 29 grados en estos puntos