María Jesús Montero admite su error en el debate: "Los guardias civiles de Huelva fallecieron en acto de servicio"

La muerte de dos guardias civiles cuando perseguían una narcolancha en Huelva estuvo muy presente en el debate electoral de Canal Sur que dio el pistoletazo de salida a la recta final de la campaña del 17M. El candidato del PP, Juanma Moreno, fue el primero en poner en encima de la mesa la tragedia para reclamar más medios y arremeter contra Vox por no haber cancelado la campaña electoral provocando el primer choque con la formación de Santiago Abascal. Pero la polémica la generaron las posteriores intervenciones de los grupos de izquierda, tanto Por Andalucía como el PSOE, que encadenaron las condolencias a las familias de los guardias civiles con una reflexión sobre la siniestralidad laboral.

Esta vinculación, que estuvo presente en la intervención de la candidata socialista, María Jesús Montero, generó posteriormente una batería de reproches por parte del PP y de Vox, que han acusado a los socialistas de considerar la muerte de los dos guardias civiles como un accidente laboral. "Murieron en acto de servicio. Que la candidata del PSOE diga sin despeinarse que fue un accidente laboral demuestra la talla humana y política. Hay que tener decencia, dignidad y mostrar una mínima empatía cuando sucede algo como lo que les ha ocurrido a los dos guardias civiles de Huelva que murieron en acto de servicios", apuntó el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, quien ha lamentado que la candidata socialista a presidir la Junta se refiriera al accidente "como si se hubieran resbalado al entrar en la patrullera o como si se les hubiera olvidado ponerse el cinturón de seguridad...". "No, murieron en acto de servicio en la lucha contra el narcotráfico, persiguiendo a narcotraficantes".

En esta misma línea, el candidato de Vox, Manuel Gavira, arremetió contra PP y PSOE por "usar" la tragedia de Huelva. "Lo que los andaluces escucharon ayer es a un partido socialista que califica de accidentes laborales lo que son asesinatos y un Partido Popular que utiliza todo para hacer política, y en este caso le salió el tiro por la culata", apuntó el candidato de Santiago Abascal quien en el debate afirmó que a través de la técnica de "alto o plomo" se acabaría con el narcotráfico en "una tarde".

Rectificación de María Jesús Montero: "Son muertes en acto de servicio"

El PSOE niega que la intención de la candidata María Jesús Montero fuera equiparar las muertes de los dos guardias civiles con un caso de siniestralidad laboral. Los socialistas argumentan que enlazó las dos ideas siguiendo además la línea que se había abierto previamente en el debate en un bloque dedicado a economía y empleo.

No obstante, Montero quiso aclararse a través de un mensaje difundido en redes sociales: "Todo mi respeto y cariño a las familias y compañeros de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en Huelva. Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y todas".