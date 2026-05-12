Montero deja un lado el papel institucional para entrar al 'cara a cara' con Moreno: "Somos la alternativa al vodevil de las derechas"
La candidata socialista vuelve a sentirse reforzada tras el debate electoral: "No hay nada decidido, las urnas están abiertas"
La candidata socialista, María Jesús Montero, ya celebró el primer debate de RTVE al considerar que Juanma Moreno había salido debilitado. En este segundo encuentro, en RTVA, decidió dar un paso más, dejar a un lado un plano más institucional y de defensa del Gobierno de España y entrar en un duro cara a cara con Juanma Moreno. El resultado, para el equipo de la líder socialista, fue satisfactorio.
"Hemos podido trasladar nuestras propuestas, rebatir la falta de gestión estoy contenta con este debate que ha vuelto a mostraro que hay dos modelos de sociedad. El de la derecha con las privatizaciones y la falta de inversión en lo público y el que representa el PSOE", apuntó la candidata socialista. "Sólo el PSOE es una alternativa real a este vodévil que hemos visto entre las derechas”, completó.
Pese al debate, las encuestas siguen marcando la misma tendencia con un PP al límite de la mayoría absoluta y un PSOE debilitado. Montero trató de lanzar un mensaje para contribuir a esa movilización de última hora de la izquierda que se ha producido en otros comicios como las generales de 2023: “Nadie manda en su voto. No hay nada decidido, las urnas están abiertas y cada ciudadano manda en su propio voto".
- Andalucía, en alerta por lluvias y tormentas: tres provincias con aviso amarillo hoy sábado en estas zonas y horas
- La Junta de Andalucía llega a un acuerdo con las escuelas infantiles y evita la huelga del 11 de mayo: subirá el precio de la plaza 10 euros
- Las playas andaluzas esperan 56.500 toneladas del alga invasora durante 2026: estos son los 40 municipios más afectados
- Andalucía encara otra semana de tiempo fresco y lluvias, según la previsión de la Aemet
- Sondeo Andalucía: El 40% de los andaluces prefieren que el PP pacte con el PSOE y el 37%, con Vox
- La Junta de Andalucía se ofrece a 'ayudar' en la crisis del hantavirus y arremete contra la gestión de Sánchez:'Todo es improvisación
- Zona azul de Matalascañas: estas son las tarifas definitivas tras la puesta en marcha del servicio
- Carmen Romero: 'En el PSOE hubo una generación muy potente que no acepta que los tiempos son ahora diferentes