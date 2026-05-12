Montero deja un lado el papel institucional para entrar al 'cara a cara' con Moreno: "Somos la alternativa al vodevil de las derechas"

La candidata socialista, María Jesús Montero, ya celebró el primer debate de RTVE al considerar que Juanma Moreno había salido debilitado. En este segundo encuentro, en RTVA, decidió dar un paso más, dejar a un lado un plano más institucional y de defensa del Gobierno de España y entrar en un duro cara a cara con Juanma Moreno. El resultado, para el equipo de la líder socialista, fue satisfactorio.

"Hemos podido trasladar nuestras propuestas, rebatir la falta de gestión estoy contenta con este debate que ha vuelto a mostraro que hay dos modelos de sociedad. El de la derecha con las privatizaciones y la falta de inversión en lo público y el que representa el PSOE", apuntó la candidata socialista. "Sólo el PSOE es una alternativa real a este vodévil que hemos visto entre las derechas”, completó.

Pese al debate, las encuestas siguen marcando la misma tendencia con un PP al límite de la mayoría absoluta y un PSOE debilitado. Montero trató de lanzar un mensaje para contribuir a esa movilización de última hora de la izquierda que se ha producido en otros comicios como las generales de 2023: “Nadie manda en su voto. No hay nada decidido, las urnas están abiertas y cada ciudadano manda en su propio voto".