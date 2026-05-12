De Los Marismeños a Bad Bunny: esta es la playlist de María Jesús Montero antes de las elecciones del 17M

"Si te quieres divertir / Con encanto y con primor". Las caderas se le van a algunos de los organizadores del mitin de la candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en la Universidad de Huelva mientras suena NUEVAYoL en los altavoces. Apenas quedan unos minutos para que comience el acto y la voz del puertoriqueño anima a los presentes para que la espera se haga más corta.

Pese a los ritmos caribeños que los socialistas reproducen, son las sevillanas las que lanzan al público a cantar y palmear. Las letras de Los Marismeños o Ecos del Rocío consiguen, con temas como Yo me pongo mi sombrero o Blanca y azul, los que consiguen que los asistentes a los mítines de Montero se vengan arriba antes de la exvicepresidenta del Gobierno llegue al escenario entre besos y abrazos.

Los ánimos no solo se consiguen con proclamas, sino que la música resulta fundamental para que el público caliente motores antes de ver a sus candidatos. Si el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reproduce su tema de campaña, Kilómetro Sur, los militantes y simpatizantes del PSOE gritan al ritmo de Pedro, el rémix de la mítica canción de Raffaella Carrá con el que muchos recuerdan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una lista que cambia según el destino

La lista de reproducción de los actos de Montero va cambiando según el lugar en el que se celebra el mitin y se adapta al público. "Se hace una específica para cada acto, aunque hay muchos elementos comunes", explican fuentes socialistas a este periódico. "Tenemos una de fondo de armario, digamos, la común", insisten desde el PSOE-A, para añadir que "después se va tuneando, según el acto sea en un sitio u otro".

La playlist principal tiene 34 canciones. Dos horas y tres minutos de música en las que se mezclan temas de siempre como Hay que venir al Sur de Raffaella Carrá, con canciones más actuales como Te quiero y lo çabê de Califato 3/4, o versiones de clásicos andaluces de siempre, como Verde de Lola Índigo. Tampoco falta Tengo el poder de Manuel Carrasco, con la que cierran los actos, o Los Perros de Arde Bogotá, en un claro guiño a Sánchez.

Además de la base, el responsable de poner banda sonora a la campaña electoral del PSOE añade nuevos artistas según el destino. Así, en Huelva, que además para el 17M, calienta motores para la Romería del Rocío, también se escuchó Cuando llega mayo de Sonanta, Soy del Sur de Amigos de Gines o Aserejé de Las Ketchup. En La Línea de la Concepción, sin embargo, los socialistas recurrirán a artistas gaditanos.