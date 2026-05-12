Los menores matriculados en escuelas infantiles andaluzas aumentan un 15% por la gratuidad de 1 a 3 años

La escolarización de 0 a 3 años batirá récord en Andalucía para el curso 2026/2027. La continua bajada de la natalidad en los últimos 15 años ha afectado de lleno en las aulas, sin embargo, la estimación de la Junta de Andalucía es que se sobrepasen los 103.820 menores a final de curso, la histórica cifra que se registró al inicio del curso 2023/2024. Es un objetivo alcanzable para la Consejería de Educación, ya que a día de hoy se han matriculado 103.061 menores en las guarderías andaluzas, 13.761 menores más que el año pasado. Así, la ampliación de la gratuidad de 1 a 3 años, que se comenzará a aplicar de cara al próximo mes de septiembre, parece dar sus frutos animando la presencia en las aulas de los más pequeños de la familia.

La evolución de la escolarización en las guarderías en los últimos años es positiva, pero no lineal. Desde el curso 2018/2019 -que en aquel año se matricularon 94.153 niños- las solicitudes han aumentado en un 9,46% aproximadamente, sin embargo, no todos los años ha ido en aumento. Aun así, pese a la disminución de nacimientos que se contabilizan todos los años, la Junta de Andalucía ha conseguido cosechar una estabilidad en las peticiones de admisión para una escuela infantil. En tan solo un año las solicitudes han crecido un 15,4%, cuando se registraron 88.600 a inicio de curso. Fuentes de Educación relacionan esta hazaña con el impulso de la gratuidad en este tramo de edad que, el próximo curso se amplía de 1 a 2 años, cubriendo la plaza de todos los niños de entre 1 y 3 años.

Esta ampliación significa que el sistema de financiación de las escuelas infantiles de titularidad privada que están adheridas al programa de ayudas de la Junta sigue manteniendo dos modelos: de 0 a 1 años los padres abonan la mitad del precio de la plaza, mientras que de 1 a 3 es la Administración quien asume el importe siendo completamente gratis para las familias. Tal como afirmó el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, el primer día de curso del año pasado, ya se están beneficiando alrededor de 74.000 familias de la gratuidad, es decir, el 49% de los niños escolarizados.

Cabe recordar que el plazo de matriculación comenzó el pasado 1 de abril, pero las familias pueden matricular a los menores a lo largo de todo el curso. Por ejemplo, en septiembre de 2025, se matricularon 88.600 menores, pero a lo largo de los meses, la Junta registró otros 15.000 más.

Entre las tasas de escolarización más altas de España

Ante esta situación, la cartera de Carmen Castillo prevé que la tasa de escolarización sea de un 59%, 15 puntos más que en 2018 y una de las tres más altas de España. Para el próximo curso, la Junta ha ofertado 127.560 plazas de 0 a 3 años, 3.135 más que el año pasado.

Esta tasa se alcanza en un contexto de caída de la natalidad. Los nacimientos se han reducido desde 2018 en un 15,28 % en la comunidad andaluza. Por aquel entonces se contabilizaron 71.029 nacimientos, mientras que en 2025 fueron 60.177. La reducción de nacimientos ha afectado de lleno en las escuelas y, como consecuencia, también en la viabilidad de los negocios. Solo en el territorio andaluz hay 2.230 escuelas infantiles privadas adheridas al programa de ayudas de la Junta.

El conflicto entre Junta y patronales por la gratuidad

La ampliación de la gratuidad, la misma que según la Junta ha provocado el aumento de matrículas, ha provocado un fuerte enfrentamiento entre las patronales y el Gobierno andaluz estos últimos meses. El motivo giraba en torno a la actualización del precio de la plaza de cada menor. Tras el anuncio de la gratuidad de 1 a 2 años -las familias ya no pagarían la plaza- las patronales denunciaron que la gratuidad sería "a su costa" si no se aumentaba el precio de la plaza, que llevaba congelado desde 2020.

Tras semanas de conflicto y negociaciones, la Junta y las patronales llegaron a un acuerdo el pasado jueves por la tarde. De hecho, el propio Ejecutivo autonómico informó a las patronales de que la posible actualización del precio de cara al próximo curso se plantearía "una vez finalizado el proceso de escolarización" el pasado 30 de abril. Con los datos, el Gobierno de Moreno pactó con las patronales una subida de 9,52€ en el precio de la plaza, pasando de 240,53 euros a 250,15 euros a partir de enero de 2027.