Montero apela en Jaén a un voto de castigo con la ex consejera de Sanidad: "Va primera en las listas la responsable de los fallos del cribado"

María Jesús Montero eligió Martos (Jaén) y un acto con las Juventudes Socialistas para volver a poner la crisis de los cribados en eje de campaña y cargar contra Juanma Moreno por la gestión del sistema sanitario público andaluz. La candidata socialista volvió a acusar al presidente de la Junta de dejar a las mujeres afectadas por los fallos en los cribados en un "limbo", de no pedir "un perdón sincero" y de "no asumir responsabilidades". Precisamente, recordó que la primera en las listas del PP por Jaén es Catalina García, actual consejera de Medio Ambiente y ex consejera de Sanidad entre 2022 y 2024. "Va primera en las listas la responsable de los fallos del cribado, aunque sea por eso, la gente de Jaén no puede votar al PP".

En un discurso de tono duro, centrado en la defensa de "lo público", la necesidad de acudir a las urnas, las listas de espera, la falta de plazas públicas y los retrasos en la Dependencia, la candidata a gobernar en Andalucía volvió a reprochar al actual Gobierno la "negligencia" en la gestión del Gobierno andaluz ante la crisis que zarandeó al Ejecutivo autonómico como ninguna otra. En una tierra que en su día fue un bastión socialista, pero que en la actualidad se disputa el liderazgo con los populares, Montero pronunció su discurso arropada por el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre; la secretaria general electa de Juventudes Socialistas de España, Aránzazu Figueroa, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), Lázaro Martínez.

Lo hizo tan solo un día después del segundo debate electoral y a solo cinco días de que se celebren los comicios que auguran una posible mayoría absoluta a su principal rival, Juanma Moreno. Por ello, durante su intervención, apeló continuamente a la necesidad de ejercer el derecho a voto y de "no escatimar ninguno" para evitar lo que "la derecha pretende". "Dicen que el domingo ya está todo decidido. ¡Eso es mentira, si votamos la mayoría, ganamos!", sentenció.

Moreno piensa que arreglar la sanidad es un lío. Yo le digo que no: no es un lío, es una obligación

De nuevo, la sanidad pública volvió al epicentro de su discurso: "Moreno piensa que arreglar la sanidad es un lío. Yo le digo que no: no es un lío, es una obligación. El lío es el que tienen las personas en lista de espera, los jóvenes que no encuentran una plaza pública, las familias que se tienen que turnar entre hermanos porque a nuestros mayores no les llega la ayuda a la Dependencia”, enumeró.

“Esto no es un error, es el colapso de un sistema sanitario"

El momento más contundente de su intervención -que también fue el más tenso en el último cara a cara- llegó al referirse al fallo en los cribados de cáncer de mama, que desde la precampaña lo ha situado como símbolo del deterioro de la sanidad pública andaluza para los dirigentes socialistas. "¿Cómo es posible que después de la negligencia más grave del sistema sanitario, con más de 2.700 mujeres afectadas -4.000 según las asociaciones-, no sepamos qué ha pasado con ellas, cuántas han fallecido o cuántas están recibiendo quimioterapia?", se preguntó.

La que fuera ministra de Hacienda reprochó a la Junta que no haya ofrecido explicaciones suficientes y ha cargado contra la respuesta de Moreno, afeando su “no me consta” sobre posibles fallecimientos vinculados al caso. “Un respeto”, reclamó Montero, antes de elevar el tono: “Esto no es un error, es el colapso de un sistema sanitario al que le han estallado las costuras”.

Para Montero, el fallo de los cribados no puede tratarse como un episodio aislado, sino como la consecuencia de un sistema “sometido a una presión” que ha terminado por desbordarlo. “A una mujer le piden hacerse una prueba, va de manera voluntaria para prevenir un cáncer de mama y resulta que hubo mujeres con resultados sospechosos que se quedaron en el limbo”, denunció.

En clave territorial, Montero buscó cerrar filas en Jaén y convertir el malestar sanitario en argumento directo contra el PP. En este sentido, la candidata insistió en que lo que está en juego es el modelo de servicios públicos y ha acusado al Gobierno andaluz de estar “privatizando lo que es de todos”. Ante las Juventudes Socialistas, Montero trató de presentar al PSOE como el dique frente al deterioro de la sanidad pública y como la única opción capaz de “avanzar” en derechos, plazas públicas y atención a los mayores.