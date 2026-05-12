Sucesos
Piedras contra agentes, daños en coches y agresión a sanitarios: así ha sido la detención de un hombre en Bollullos
El individuo, que se encontraba huido, arrojó piedras a agentes desde una vivienda y causó daños en vehículos y en el centro de salud
La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Bollullos Par del Condado, ha arrestado a un hombre acusado de una sucesión de delitos de especial gravedad, entre ellos quebrantamiento de orden de protección, lesiones graves, atentado contra agente de la autoridad, resistencia y desobediencia, agresión a personal sanitario y daños en vehículos. El detenido también había sido arrestado recientemente por un presunto delito de exhibicionismo, tras realizarse tocamientos en sus partes íntimas delante de una menor de edad.
Detenido tras varios delitos en Bollullos Par del Condado
Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, este hombre había arrojado piedras a agentes policiales desde la vivienda ocupada, donde permanecía oculto, provocando daños en vehículos estacionados en el lugar y días antes incurrió en un delito de quebrantamiento de orden de protección contra su madre y en un delito de lesiones graves contra su padre.
Asimismo, señala la Guardia Civil que se presentó en el centro de salud de "forma violenta e intimidatoria" contra los sanitarios, ocasionando daños materiales tanto en el centro como en diversos vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública.
Puesto a disposición judicial en La Palma del Condado
Tras todo ello, fue detenido nuevamente este lunes, 11 de mayo, cuando esta persona fue localizada y detenida, tras llevar varios días a la fuga. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos este martes a disposición del Juzgado número 4 de la Palma del Condado.
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