El Rocío estrena nuevo supermercado días antes de la Romería: El Jamón abre su primer establecimiento

La cadena de supermercados El Jamón sigue expandiéndose en Andalucía, en esta ocasión ha estrenado su primer establecimiento en la aldea onubense de El Rocío, justo días antes de empezar la romería, que tiene lugar del 22 al 25 de mayo en este enclave almonteño.

El nuevo supermercado está ubicado en la calle Santa María, 40, una zona especialmente estratégica por la afluencia de vecinos, visitantes y peregrinos que cada año recibe la aldea. La apertura llega en un momento clave para El Rocío, que se prepara para vivir sus días de mayor actividad con la llegada de hermandades y romeros con motivo de la romería.

Sección de frutería en la nueva tienda. / El Correo

El establecimiento contará con una amplia oferta de productos y secciones habituales de la cadena, entre ellas carnicería y charcutería al corte, frutería, horno de pan, pescadería y platos preparados bajo la línea Buen Provecho. Además, el supermercado incorpora más de 9.500 referencias en sala, con especial presencia de productos andaluces, reforzando así la apuesta de El Jamón por la cercanía y por los proveedores de la tierra.

La nueva tienda también ofrecerá servicio a domicilio y permanecerá abierta de lunes a sábado, de 9.00 a 22.00 horas, un horario pensado para dar respuesta tanto a la población residente como al notable incremento de demanda previsto durante los días previos y durante la romería. Con esta apertura, El Jamón refuerza su presencia en la provincia de Huelva y suma un nuevo punto de venta en uno de los enclaves más emblemáticos de Andalucía.

Sección Buen Provecho, con platos listos para comer. / El Correo

Más de 360 tiendas en toda Andalucía

Con esta nueva apertura, ya son 369 las tiendas que la compañía tiene distribuidos por Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada y Jaén, consolidando su expansión en Andalucía y reafirmando su apuesta por acercar un modelo de compra completo, de calidad y cada vez más accesible para todos los andaluces.