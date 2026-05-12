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El único lugar de Andalucía donde puede llover el día de las elecciones

Aemet apunta a estabilidad el 17 de mayo, con nubes y máximas entre 21 y 27 grados en las capitales andaluzas

Las lluvias serán muy escasas y localizadas en Andaucía el 17 de mayo.

Las lluvias serán muy escasas y localizadas en Andaucía el 17 de mayo. / Aemet

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

El día de las elecciones autonómicas en Andalucía, el 17 de mayo, será un día tranquilo en la región meteorológicamente hablando, según indican los mapas del tiempo de Aemet, aún teniendo una incertidumbre alta en el pronóstico por la distancia temporal.

De acuerdo con la previsión actual, solo se contemplan posibles lluvias muy escasas en el tramo horario entre las 12.00 y las 18.00 horas en el litoral de Granada y Almería. En el resto de la comunidad predominarán los intervalos nubosos o los cielos poco nubosos, sin fenómenos significativos previstos en la jornada electoral.

En cuanto a la evolución previa, el viernes se esperan en Andalucía cielos con intervalos nubosos y no se descartan lluvias en la mitad oriental y en el litoral mediterráneo. Las temperaturas mínimas apenas variarán, con máximas en descenso, y soplarán vientos flojos a moderados de componente oeste, más intensos en el litoral mediterráneo, donde podrían registrarse rachas fuertes.

Imagen de la zona de posibles lluvias, débiles, en el litoral de Granada y en la provincia de Almería.

Imagen de la zona de posibles lluvias, débiles, en el litoral de Granada y en la provincia de Almería. / Aemet

El sábado la tendencia será algo más estable, aunque en la vertiente mediterránea continuarán los intervalos nubosos con precipitaciones débiles ocasionales. En el resto de Andalucía dominarán los cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos variables, en un contexto de progresiva estabilización atmosférica.

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De cara al domingo 17 de mayo, día de las elecciones, las temperaturas en las capitales andaluzas se moverán en valores suaves y muy similares a los de jornadas previas, aunque con ligeros cambios según la provincia. En Sevilla se prevén 27 grados de máxima y 12 de mínima, en línea con el ascenso progresivo desde el viernes; en Córdoba, 26 y 9 grados, recuperando ligeramente las máximas respecto al sábado; Málaga alcanzará 24 grados tras el descenso del sábado, con mínima de 13; en Granada se esperan 25 grados de máxima y 10 de mínima, también en ascenso frente al día anterior. En el oeste, Huelva marcará 25 grados, estable durante el fin de semana, mientras que Cádiz se quedará en 21 grados, sin grandes variaciones. En el este, Jaén subirá hasta 24 grados y Almería mantendrá máximas más contenidas, en torno a 21 grados. En conjunto, la jornada electoral llegará con temperaturas templadas, sin cambios bruscos y con ambiente primaveral en toda Andalucía.

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