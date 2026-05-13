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El tiempo en Andalucía

Aemet avisa de un nuevo frente: Andalucía tendrá tres provincias en alerta con vientos de 70 km/h y olas de tres metros

La previsión apunta a un cambio de tiempo de cara al viernes, con avisos amarillos, viento y mala mar en varias zonas de la comunidad

Avisos este viernes en Andalucía.

Avisos este viernes en Andalucía. / Aemet

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Un frente que atravesará la península de noroeste a sureste dejará el próximo viernes avisos de Aemet de nivel amarillo en tres provincias de Andalucía: Almería Granada y Málaga, por viento y oleaje dependiendo de las zonas. Una predicción que podría ampliarse a alguna otra provincia con el paso de las horas.

En cuanto a las lluvias, podrían aparecer por la tarde el viernes en las provincias de Jaén, Granada y Almería, pero serán débiles.

Avisos en Almería, Granada y Málaga el viernes

En Almería, los avisos se concentrarán tanto en el viento como en el litoral. Aemet prevé aviso amarillo por rachas de hasta 70 kilómetros por hora entre las 07.00 y las 21.00 horas en las comarcas de Poniente y Almería Capital y Levante almeriense, con vientos de componente oeste.

La misma provincia mantendrá además activo el aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 04.00 horas y hasta el final del día en el litoral de Poniente y Almería Capital y del Levante almeriense. En estas zonas se espera viento del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora, fuerza 7, y olas de hasta tres metros.

En Granada, la alerta se limitará a la Costa granadina, también por fenómenos costeros. El aviso amarillo estará vigente desde las 04.00 horas y hasta el final del día, con viento del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora, fuerza 7, y olas que podrán alcanzar los tres metros.

Por su parte, en Málaga, el aviso amarillo por oleaje afectará a las zonas de Sol y Guadalhorce y Axarquía entre las 04.00 y las 22.00 horas. La previsión apunta a viento del oeste y suroeste con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora, también de fuerza 7 en el litoral.

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Qué pasa el resto de la semana

Según indican los mapas meteorológicos de Aemet, en principio no hay más avisos meteorológicos esta semana, ni lluvias a la vista, en una situación generalmente estable hasta la semana que viene, donde aparecerán temperaturas muy altas, hasta llegar hasta los 30 grados en algunos puntos, como Sevilla el martes, pero aún la incertidumbre es muy alta.

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