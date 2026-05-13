Caja Rural del Sur cerró 2025 con más de 19.000 millones de negocio tras crecer un 8,2 %

Caja Rural del Sur cerró 2025 con un volumen de negocio de 19.244 millones de euros, un 8,2 % más que en el ejercicio anterior, según las cuentas aprobadas este martes en la Asamblea General de Socios.

Según ha informado en un comunicado, en el que no detalla la partida de beneficios, la asamblea ha respaldado la gestión y los resultados del ejercicio de su 25 aniversario, una etapa en la que la entidad ha registrado "un crecimiento sostenido, apoyado en un modelo de cooperativa de crédito basado en la proximidad, la confianza y una vinculación con la economía local".

Depósitos e inversión crediticia de Caja Rural del Sur

Los depósitos alcanzaron los 9.920 millones de euros, mientras que la inversión crediticia se situó en 7.958 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 10 % y 6 %, respectivamente.

Por segmentos de actividad, el crédito hipotecario destinado a la adquisición de vivienda alcanzó los 3.977 millones y la financiación a empresas se situó en 2.467 millones de euros, en tanto que el sector agroalimentario, considerado estratégico para la entidad, concentró una inversión de 1.550 millones de euros.

Su presidente, José Luis García-Palacios Álvarez, ha destacado que la entidad es la segunda Caja Rural de España en tamaño y la primera en cobertura territorial, con presencia en toda Andalucía, Madrid y Portugal.

Solvencia, reservas y compromiso social

La entidad alcanzó una ratio de solvencia (CET1) del 27,27 %, superando en casi 15 puntos las exigencias regulatorias y situándose por encima de la media del sector. El patrimonio neto se situó en 1.386 millones de euros.

Para reforzar su solidez financiera, Caja Rural del Sur destinó el 90 % de su excedente a reservas, lo que equivale a 150 millones de euros.

Asimismo, destinó alrededor de 17 millones de euros al Fondo de Educación y Promoción (FEP), reforzando su compromiso con el desarrollo social, educativo y cooperativo.

Caja Rural del Sur mantiene una tasa de cobertura del 150 %, muy por encima de la media del sector, y una ratio de morosidad del 1,61 %, inferior a la del conjunto del sistema financiero, ha destacado.

Además, cuenta con más de 679.000 clientes y 159.391 socios, con una red de 307 oficinas en todo el territorio en el que está presente, Andalucía, Madrid y Portugal (con oficinas en Lisboa, Oporto y Faro), donde opera desde 2022.