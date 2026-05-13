Andalucía se sitúa en los puestos de cabeza en creación de empresas en España pero la inversión sufre un frenazo del 37%

La constitución de empresas en uno de los parámetros que marca el devenir de la economía de una región. De enero a abril, de 2026, Andalucía se situó en el tercer puesto -solo por detrás de Cataluña y la Comunidad de Madrid- con un incremento de casi el 17% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta las 8.343. También ocupó esta posición en el mes de abril, en este caso, por detrás de Cataluña y Comunidad Valenciana,

Capital invertido, a la baja

Así lo refleja el Estudio sobre Demografía empresarial de Informa D&B, que incluye que el capital invertido en las constituciones aumentó significativamente en abril, impulsado principalmente por Madrid y Cataluña.

"Por el contrario, Andalucía y la Comunidad Valenciana registran los descensos más importantes, con bajadas de 38 millones y 18 millones respectivamente", destaca el informe. En el primer cuatrimestre del año, Madrid concentra el 29,72% del capital invertido por delante de Cataluña (21,52%) y de Andalucía (14,43%). La caída en la comunidad andaluza en un año ha sido de más del 37%, según los datos aportados.

Menos concursos

En lo que se refiere a los concursos, en abril, los principales aumentos se observaron en Madrid (+14), Cataluña (+12) y Castilla-León (+10). Por el contrario, los mayores descensos se registraron en Andalucía (-12), Comunidad Valenciana y Canarias (-8 cada una).

En cuanto a los planes de reestructuración, Cataluña lideró el crecimiento con un aumento de 7 respecto al mismo mes del año anterior, seguida de Andalucía (+4) y Madrid (+3), mientras que en 11 autonomías no se presentó ningún proceso de este tipo en abril.

Disoluciones de sociedades

El estudio apunta a que, en el cuarto mes del año, las disoluciones aumentaron principalmente en Madrid (+188) y Andalucía (+52), mientras que disminuyeron en Murcia (-14) y en el País Vasco (-8).

"En los cuatro primeros meses, el aumento de las disoluciones es casi general, el más importante se observa en Andalucía con 388 más, en cambio, la disminución más significativa se ve en el País Vasco (-46)", ha añadido.

Situación nacional

Entre enero y abril de 2026 se han constituido 50.110 empresas en España, lo que supone un incremento del 23% respecto al mismo periodo del pasado año, según el Estudio sobre Demografía empresarial. Las 11.884 creaciones de abril superan en un 9% a las del mismo mes en 2025, aunque se reducen un 18% frente a marzo.

El capital invertido para poner en marcha estas sociedades avanza a 776 millones de euros en abril, un 28% más que en marzo y un 82% por encima del mismo mes del año pasado, siendo la cifra mensual más alta desde enero de 2024.

En el acumulado de los cuatro primeros meses, la inversión roza los 2.564 millones de euros, con un aumento del 37% interanual. "Las tres empresas constituidas en abril con mayor inversión han sido Riner Tech SL (128 millones de euros), Montsia Arbor SL (105 millones de euros) y DF Fab SL (90 millones de euros)", ha apuntado.

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Para Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B, “las constituciones mantienen un comportamiento claramente positivo en el primer cuatrimestre, con 50.110 nuevas sociedades, un 23% más que hace un año”.